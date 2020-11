Kulturfabrik Kofmehl soll Drive-In für Schnelltests betreiben – «das ist eine win-win-Situation»

Der Betrieb auf dem Kofmehlareal, unter der Leporello-Brücke, soll voraussichtlich Mitte Dezember starten. Einzelheiten sollen vor Betriebsbeginn kommuniziert werden. Ein zusätzliches Zentrum in Olten ist in Planung.

Der Kanton bereitet sich mit den zusätzlichen Zentren für die vom Bund in Aussicht gestellten zusätzlichen Schnelltestkapazitäten und Ausweitung der Testkriterien vor. Die neuen Screening-Zentren werden als Drive- und Walk-In Zentren organisiert und sollen täglich geöffnet sein. «Der Betrieb steht unter ärztlicher Aufsicht und das eingesetzte medizinische und nichtmedizinische Personal verfügt über die notwendigen spezifischen Qualifikationen», so der Kanton.

Ist es Corona? Möglichst viele Infizierte sollen möglichst rasch eine Diagnose erhalten. Mit niederschwelligen Zentren für die Durchführung von Antigen-Schnelltests werden im Kanton Solothurn zusätzliche Testmöglichkeiten für Personen geschaffen, welche keine gesundheitliche Beratung benötigen. «Die bisherigen Teststandorte (Testzentren, Notfallstationen, Arztpraxen, Apotheken) werden mit diesem Angebot entlastet, sie führen aber weiterhin die Standardtests und Schnelltests mit medizinischer Beratung durch», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Montag.

Das Vorgehen sei schon aussergewöhnlich, meint Pipo Kofmehl, Betriebsleiter der Kulturfabrik Kofmehl. Vor zwei Wochen sei der Kanton mit der Anfrage an den Kulturbetrieb herangetreten. Der Standort an der Hans-Huber-Strasse, nahe an der Westumfahrung, zeigte sich als ideal. «Der Kanton hat den Standort evaluiert. Er ist verkehrstechnisch optimal und wir können die Kulturfabrik Kofmehl für die Warenlagerung oder für die Verpflegung der Helfer nutzen.» Statt der Technik für ein Konzert werde unter der Leporellobrücke ein Parcours mit verschiedenen Stationen aufgebaut.

Pipo Kofmehl spricht von einer «schlauen Synergie» und einer «Win-win-Situation». Das Kofmehl ist wegen der Pandemie geschlossen, die Ressourcen sind vorhanden. «Fürs Kofmehl-Team ist die Aufgabe super. Das gibt einen Ruck durchs Team.»

Personal gesucht

Die Kulturfabrik hat bei den Mitarbeitern herumgefragt, wer Zeit und Interesse hätte mitzuwirken. Die Rückmeldungen sind laut Pipo Kofmehl durchwegs gut. Viele Leute würden helfen wollen, weil sonstige Beschäftigungen wie Praktika ausgefallen seien. Wer zum Einsatz kommt, erhält eine Schulung fürs Testen.

Details sind noch nicht bekannt. «Jetzt stehen noch die finalen Abklärungen an», so Kofmehl. Wann genau das Testcenter eröffnet werden soll, ist noch unklar. Auch wie lange es im Betrieb sein wird. «Die Coronapandemie gibt den Takt vor», so Pipo Kofmehl.

Gurtenfestival als Vorbild

Hilfe bei den Vorbereitungen gab es aus dem Kanton Bern. Namentlich Belp, wo die Organisatoren des Gurtenfestivals ein neues Corona-Testzentrum betreiben. «Die haben das Projekt innerhalb von neun Tagen aus dem Boden gestampft», so Pipo Kofmehl. Das «Kofmehl» erhielt alle Unterlagen vom Kanton Bern und konnte sie an den Standort Solothurn anpassen. Es musste also nicht von Grund auf alles neu organisiert werden. Die Software, die zum Einsatz kommen wird, ist schon vom Gurten-Team erprobt und hat sich bewährt.

Was Pipo Kofmehl gefällt: In Belp arbeiten auch Leute aus dem Kulturbereich mit. Das kann er sich für hier auch sehr gut vorstellen. «Wir sprechen überall Leute an, die Zeit haben.» (ldu)