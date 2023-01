Kündigung Noch ein gewichtiger Abgang: Chefarzt Gregor Lindner verlässt das Solothurner Bürgerspital Nach der Freistellung der Direktorin gibt es im Kader des Bürgerspitals erneut eine bedeutende Veränderung: Gregor Lindner, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin, wird das Spital verlassen.

Das Solothurner Bürgerspital kommt offenbar nicht zur Ruhe. Anfang Woche wurde publik, dass Karin Bögli als Direktorin nicht mehr erwünscht ist. Die Spitze der Solothurner Spitäler AG (soH) hatte sie bereits Tage vor Weihnachten freigestellt, wovon jedoch selbst die Belegschaft wochenlang nichts erfuhr. Die Hintergründe bleiben weiterhin unklar.

Nun wird bekannt, dass es im Kader des Bürgerspitals einen weiteren gewichtigen Abgang gibt: Gregor Lindner, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin, verlässt das Spital per Ende Juli 2023. Das teilte die soH am Dienstagnachmittag mit. Linder habe sich zu diesem Schritt entschieden, um «sich beruflich anderweitig weiterzuentwickeln».

Seit 2019 am Bürgerspital: Gregor Lindner, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin. zvg

Auf Anfrage nennt soH-Kommunikationschef Oliver Schneider die «anhaltende berufliche Belastung» als Grund dafür, dass Lindner das Bürgerspital verlässt. Demnach war der Chefarzt in den vergangenen Jahren stark gefordert, namentlich in der Pandemiezeit. Dazu komme, so Schneider weiter, dass Lindner von seinem Engagement in Wissenschaft und Forschung ebenfalls stark beansprucht werde.

Linder selbst war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar. Der Chefarzt mit Professorentitel ist derzeit krankheitshalber abwesend, wie bei der soH weiter zu erfahren ist.

Die soH-Spitze bedauert laut Communiqué Lindners Entscheid. Man danke ihm «für seine nachhaltige Aufbauarbeit und für sein grosses Engagement».

Lindner stellte zusammengelegte Klinik neu auf

Gregor Lindner, 39-jährig und gebürtiger Österreicher, kam im Frühjahr 2019 ans Bürgerspital. Er übernahm damals die Co-Leitung der zusammengelegten Klinik für Allgemeine Innere Medizin und das Interdisziplinäre Notfallzentrum. Ab 2020 führte er die Klinik alleine.

Lindner sei es zusammen mit seinem Team gelungen, das stark wachsende Notfallzentrum komplett neu aufzustellen, lobt die soH in ihrem Communiqué. Der Zusammenschluss der beiden Kliniken habe ausserdem zu «einem grossen Schub» für die Aus- und Weiterbildung von Assistenzärzten sowie Medizinstudierenden geführt.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres wurde Lindner von der Uni Bern eine Titularprofessur verliehen. Diese Ernennung zeige, dass die soH hochkarätige Ärzte anziehe, freute man sich damals.

Jetzt, nur wenige Monate später, muss die Spitäler AG also den Abgang eines hochkarätigen Kopfes vermelden. Die Geschäftsleitung nehme umgehend die Planung seiner Nachfolge an die Hand, heisst es.