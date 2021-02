Kritik «Der Bundesrat hat versagt»: Das sagt der Präsident von Gastro Solothurn zu den Lockerungsplänen Der Bundesrat hat seine Lockerungspläne für den März bekanntgegeben: Läden sollen öffnen, Restaurants hingegen geschlossen bleiben. Der Präsident von Gastro Solothurn spart nicht mit Kritik.

Restaurants sollen auch im März nicht öffnen dürfen. (Archiv) Pius Amrein

Zaghafte Lockerungen hat der Bundesrat am Mittwoch vorgeschlagen: Läden sollen im März wieder öffnen dürfen. Auch für Veranstaltungen an der frischen Luft sollen etwas weniger strenge Regeln gelten. Weil die Zahlen der Corona-Ansteckungen kontinuierlich sinken, könne man dieses Risiko eingehen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Ein Risiko sei es aber: Noch weiss niemand so ganz genau, wie die mutierten Virusvarianten den weiteren Verlauf der Pandemie beeinflussen werden.

Die Kantone haben nun eine Woche Zeit, zu den Vorschlägen des Bundes Stellung zu nehmen. Nächsten Mittwoch wird der Bundesrat definitiv entscheiden. Der Kanton Solothurn liess durchblicken, dass er mit der vorsichtigen Lockerung einverstanden ist.

Was jetzt schon klar ist: Restaurants werden definitiv bis Ende März geschlossen bleiben. Peter Oesch, Präsident von Gastro Solothurn ist am Ende; mit seiner Geduld und auch mit der Energie. «Ich hatte eine schlaflose Nacht.» Was am Mittwoch kommuniziert wurde, habe ihm «den Hut ‹glüpft›», sagt er hörbar aufgebracht.

«Ich bin sehr enttäuscht von Bern. Es ist ein Affront und eine absolute Schweinerei.»

Peter Oesch, Präsident Gastro Solothurn Patrick Lüthy

Bei diesem Plan bleibe keine Perspektive für die Branche. Allenfalls auf April den Aussenbereich der Restaurants öffnen zu dürfen, sei «keine Antwort. Was machen wir, wenn es schlechtes Wetter ist im April?» Dann könne nichts verkauft werden. Lebensmittel könnten nicht so einfach aufbewahrt werden.

Der Bundesrat habe versagt, sagt Oesch klipp und klar. Im Frühling habe dieser noch gesagt, dass für die Gastronomie geschaut werde. Dem sei absolut nicht der Fall. «Der Bundesrat hat keine Ahnung, wie die Branche funktioniert.» Die Politik würde die Gastronomie nicht wertschätzen. Anders die Gäste.

Oesch kritisiert auch, dass der Kanton es nicht schaffe, die Gesuche abzuarbeiten. Alleine aus der Gastronomie kämen da 500 zusammen. Bei einem Gespräch mit Regierungsrätin Brigit Wyss im Januar sei ihm versichert worden, dass das Geld rasch fliessen werde. Oesch meint aber:

«Solothurn hat per se bis heute noch nichts bezahlt.»

Stets strecke er seine Fühler aus. Bisher habe er von anderen Gastronomen im Kanton nicht mitbekommen, dass Zahlungen erfolgt seien. Andere Kantone hätten das schon geschafft.

Der Kanton rechnet mit 2'000 bis 3'000 Gesuchen bis Mitte Jahr. (ldu/rka)