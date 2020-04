Kritik an Wirtschaftsverbänden: Sie haben «unheimlichen Druck auf die Behörden ausgeübt»

Der Gewerkschaftsbund Kanton Solothurn zählt laut eigenen Angaben in rund 25 Sektionen über 10'000 Mitglieder. Dessen Präsident Markus Baumann, 56, ist Regionalleiter Biel-Seeland Kanton Solothurn der Unia-Arbeitslosenkasse. Der dreifache Familienvater ist neben seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit Mitglied des Kantonsrats für die SP und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission des Parlaments. Zudem amtet er an seinem Wohnort Derendingen als Gemeinderat. (szr)

Bekommt der Kanton gleich gute Noten?

Das Departement des Innern von Regierungsrätin Susanne Schaffner hat sofort reagiert und mit breiter Unterstützung des Gesamtregierungsrats wichtige Instrumente geschaffen, um Menschen vor sozialen Notlagen, als Folge der Coronakrise, zu schützen. Die schnellen und unkomplizierten Überbrückungsleistungen für Selbstständige waren ein wichtiger Lichtblick und eine grosse Hilfe in dieser ungewissen Zeit. Auch für Familien mit geringem Einkommen hat sie schnell reagiert. Damit diese nicht durch Jobverlust oder Kurzarbeitsentschädigung die Familienergänzungsleistungen verlieren, hat sie die Einkommensuntergrenze umgehend auf den Stand vor der Krise eingefroren. Nachdem der Bund den Kitas die notwendige Unterstützung verwehrt hat, reagierte unser Kanton ebenfalls rasch und bewilligte Überbrückungshilfe.

Sie loben das Innendepartement der SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner. Was ist mit dem Volkswirtschaftsdepartement der ­Grünen Brigit Wyss?

Da fehlt mir die Entschlossenheit, Probleme anzugehen. So wird eine wichtige Forderung, dass für Arbeitnehmende, die in Folge der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ebenfalls ein Unterstützungspaket zur Verfügung gestellt wird, seit Wochen ignoriert. Weiter ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, weshalb die Motorfahrzeugkontrolle keine Privat­personen mehr aufbietet, um deren Fahrzeuge zu prüfen. Vielen Garagisten entstehen durch diese Massnahme schmerzliche Umsatzeinbussen. Die Schutzmassnahmen für die Experten wären in diesen grossen Hallen einfach umzusetzen.