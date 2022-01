Covid-19 BAG empfiehlt, Quarantäne zu verkürzen – doch Solothurn will nicht: «Es besteht ein hohes Risiko, dass sich die Lage rasch verschlechtert» Wegen Omikron stecken sich immer mehr Menschen mit Covid an. Andere Kantone reduzieren die Quarantänetage, damit nicht Grossteile der Wirtschaft plötzlich in Quarantäne müssen. Solothurn schert aus: Die Kantonsärztin hält es für gefährlich, die Regeln zu lockern.

Wie lange soll die Quarantäne dauern? Zehn oder sieben Tage? Valentin Hehli

Eigentlich wäre es am Bund, Änderungen an den Quarantäneregeln vorzunehmen. Eine solche ist offenbar in Planung. Dem BAG ging das aber nicht schnell genug. Es hat den Kantonen empfohlen, vorzupreschen. Sie sollen die Quarantänedauer von zehn auf sieben Tage verkürzen. Ausserdem sollen nur noch Haushaltsmitglieder und engste Kontakte (als Beispiel werden Intimpartner genannt) in Quarantäne gehen müssen.

Der Grund: Omikron. Nicht nur stecken sich immer mehr Menschen an – es müssen auch immer mehr Kontaktpersonen in Quarantäne. Bald sind es so viele, dass die Gesellschaft nicht mehr funktionieren könnte, so die Befürchtung. Busse, die nicht fahren, weil Chauffeure fehlen. Kinder, die nicht unterrichtet werden können, weil Lehrpersonen fehlen. Und so weiter.

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Fabio Baranzini

Stand Montagmorgen haben 14 Kantone die Empfehlung des BAG umgesetzt. Nicht so der Kanton Solothurn. Eine Änderung der Quarantäneregeln müsste vom Bundesrat angepasst werden, schreibt Kantonsärztin Yvonne Hummel auf Anfrage. Ausserdem:

«Für die vom BAG vorgeschlagenen Quarantäneregeln fehlen medizinisch-wissenschaftliche Daten, um dieses Vorgehen aktuell vertreten zu können.»

Es gebe keine wissenschaftlichen Daten, die eine verkürzte Ansteckungsfähigkeit von infizierten Personen dokumentieren würden.

Freier formuliert: Um sicherzugehen, dass das Virus nicht doch weitergegeben wird, sollen Personen weiterhin zehn Tage in Quarantäne. Würde man sie verkürzen, so Hummel, «besteht ein hohes Risiko, dass sich die epidemiologische Lage rasch verschlechtert».