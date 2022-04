Kriegstetten Grossbrand auf Landwirtschaftsbetrieb – war es Brandstiftung? In der Nacht auf Ostersonntag musste die Feuerwehr im solothurnischen Kriegstetten wegen eines Grossbrandes auf einem Landwirtschaftsbetrieb ausrücken. Weder Tiere noch Menschen wurden verletzt. Die Polizei spricht mittlerweile von möglicher Brandstiftung.

Bereits an den vergangenen Wochenenden musste die Feuerwehr mehrere Brände im Kanton Solothurn löschen. Am Abend des 3. Aprils brannte das Clubhaus der Hornussergesellschaft Halten, nur eine Woche später, am 10. April, ging ein Schafstall in Flammen auf.

Die Polizei prüft nun auch, ob es Brandstiftung war. Keystone

Auch am 16. April, ebenfalls wieder an einem Samstagabend, wurden in Kriegstetten – der Gemeinde neben Halten – zwei Brände gemeldet. Betroffen waren ein Wohnhaus sowie ein Landwirtschaftsbetrieb. Letzteren traf es besonders schwer: «Als wir angekommen sind, stand das ganze Gebäude in Vollbrand», so Marc Umbricht, Kommandant der Regiofeuerwehr Halten - Kriegstetten - Oekingen, gegenüber TeleM1. Die Löscharbeiten seien auf Grund der weit entfernt liegenden Hydranten und wegen des Windes sehr aufwendig gewesen, so der Kommandant. Um den Brand in den Griff zu bekommen, wurde zusätzlich die Feuerwehr Biberist aufgeboten. Auch die Feuerwehr Gerlafingen war im Einsatz.

Laut Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, ging die Brandmeldung um 23.30 ein. Gemäss ersten Erkenntnissen sei der Brand im Futter- und Fahrzeugschopf ausgebrochen. 17 Rinder, die sich zu diesem Zeitpunkt im angrenzenden Laufstall aufhielten, konnten laut Gribi rechtzeitig gerettet werden.

In der Nacht auf Sonntag erreichte die Polizei zudem die Brandmeldung eines Wohnhauses, ebenfalls in Kriegstetten. Dazu sind bisher jedoch noch keine genauen Details bekannt.

Die Kantonspolizei Solothurn ermittelt in Anbetracht der sich häufenden Fälle mittlerweile auch in Richtung Brandstiftung, wie Bruno Gribi gegenüber TeleM1 erklärt: «Es ist tatsächlich so, dass es in der letzten Zeit mehrmals gebrannt hat in dieser Gegend. Die Brandermittlung ist dabei, die genaue Ursache abzuklären, aber man muss tatsächlich davon ausgehen, dass hier Vorsatzhandlungen stattgefunden haben. Dies müssen wir aber zuerst sauber abklären.»