Krieg, Sex und Serien Inspiration für Ihr Filmtage-Programm: Diese Themen und Filme behandelt die neue Gesprächsrunde «Fare Cinema» Beim neuen Gefäss «Fare Cinema» wird während der Filmtage in mehreren Gesprächsrunden im «Kreuz» jeweils ein bestimmter Aspekt des Filmemachens angesprochen. Die Gespräche sind öffentlich und behandeln immer mehrere am Festival gezeigte Filme. Hier ein Überblick.

Die Filmtage haben in ihrer 58. Ausgabe ein neues Gefäss: Filmschaffende besprechen bei «Fare Cinema» («Kino machen») an sechs Tagen jeweils morgens im «Kreuz» jeweils einen Aspekt des Filmemachens. Dazu diskutieren sie jedes Mal mehrere Filme, die an den Filmtagen gezeigt werden und in denen dieser bestimmte Aspekt relevant ist. Die Gespräche sind öffentlich zugänglich – so soll der Austausch zwischen Filmschaffenden und Publikum gefördert werden.

Damit Sie sich für Gesprächsrunden und Filme entscheiden können, finden sie hier eine Übersicht der besprochenen Aspekte, der dazugehörigen Filme und jeweiligen Orte und Zeiten:

Über 200 Filme werden bei den Solothurner Filmtagen gezeigt. Eine Auswahl zu treffen, fällt häufig schwer. Hanspeter Bärtschi

Wir leben in einer Zeit, in der der Wandel eine Utopie darstellt. So erzählt das Kino von Aussteigern, Visionärinnen und gesellschaftlichen Gegenentwürfen. Dem gegenüber stehen die Grenzen der Gegenwart, die Angst davor, dass wir das Jetzt nicht verändern können. Wie nimmt der Schweizer Film diesen Gegensatz auf? Die Grenzen der Gegenwart und die Zukunft zwischen Utopie und Ideologie im Schweizer Film.

Diese Filme werden diskutiert:

«Elisabeth Kübler-Ross»

Dieser Dokumentarfilm besucht Elisabeth-Kübler Ross, die zurückgezogen in der Wüste von Arizona lebt. Nach mehreren Schlaganfällen wartet sie dort auf den Tod, wie sie selber sagt. Sie hat sich ein Leben lang mit dem Sterben beschäftigt – der vielleicht letzten Utopie. Ist die Begleitung des eigenen Todes die grösste Freiheit?

«Big Little Women»

Dokumentarfilm: Wie kann man mit einem aufgeklärten Patriarchen liebevoll über feministische Kämpfe sprechen? Die Filmemacherin verwandelt die Hommage an ihren geliebten ägyptischen Vater in eine Chronik der Stellung der Frau in Ägypten und der Schweiz.

«Jill»

Spielfilm: Jills Eltern ziehen Ende der 1970er-Jahre in die endlosen Wälder Nordamerikas, um ihre fünf Kinder in völliger Abgeschiedenheit in einem kleinen Paradies aufzuziehen. Doch die vermeintliche Freiheit entpuppt sich bald als verhängnisvolle Ideologie, und es entstehen immer tiefere Gräben im Familienidyll.

«This Kind Of Hope» (Eröffnungsfilm der Filmtage)

Dokumentarfilm: Andrei Sannikov war in den 1990er-Jahren massgeblich an der nuklearen Abrüstung Weissrusslands beteiligt. Unter Diktator Lukaschenko quittiert er den Staatsdienst. Heute, im polnischen Exil, kämpft er als staatenloser Diplomat unermüdlich für ein demokratisches Belarus. Ein rastloses Leben für die Hoffnung.

Filme aus dem Programm «Histoires»

Still aus dem Film «Quand nous étions petits enfants» (1961).

Still aus dem Film «Dani, Michi, Renato & Max» (1987).

«Histoires du cinéma suisse» ist das filmhistorische Programm der Solothurner Filmtage, das in Zusammenarbeit mit der Cinématèque mit einem thematischen Schwerpunkt durchgeführt wird. Dieser Schwerpunkt ist in der 58. Ausgabe «Utopien». Das «Histoires»-Programm der 58. Solothurner Filmtage entführt in die utopische – manchmal dystopische – Gedankenwelt der vergangenen Jahrzehnte. Welche Ängste verfolgten frühere Generationen, welche Träume hatten sie und wie wirken diese heute?

Heute ist es möglich, auf engstem Raum, im Dunkeln, auf einem rasenden Motorrad oder in einem Lift zu drehen. Das Licht im Kino hat sich verändert: Dokumentarfilm und Spielfilm rücken näher zusammen, Filmtechniker sind aufgerufen, das Licht «auszuschalten» und die Schatten zu erzeugen, die das Leben erzäh­len. Leichte Kameras, die immer besser auf natürliches Licht reagieren, ersetzen die «Dienstlampe». Der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt. Hat diese technische «Demo­kratisierung» zu einer Verarmung des Hand­werks geführt?

Diese Filme werden diskutiert:

«Alma und Oskar»

Spielfilm: Im Frühjahr 1912 lässt sich Alma Mahler, Grande Dame der Wiener Gesellschaft und soeben erst Witwe des verstorbenen Gustav Mahler geworden, auf eine Affäre mit dem «Enfant Terrible» der Wiener Kunstszene, Oskar Kokoschka, ein. Es entbrennt eine Leidenschaft, die für beide existenzbedrohend wird.

«Semret»

Semret lebt mit ihrer Tochter Joe in einer kleinen Wohnung in Zürich. Seit sie aus Eritrea geflüchtet ist, versucht sie ihrer Tochter ein gutes Leben zu ermöglichen. Dafür arbeitet sie im Spital und hofft, für die Hebammenausbildung zugelassen zu werden. Doch plötzlich droht das geschützte Leben in sich zu zerfallen.

Aufgewachsen mit einem unlimitierten Zu­gang zu Bildern, stellt sich die Frage, wie junge Menschen mit ihrer Intimität umge­hen: Wo liegt die Grenze zwischen Fantasie und Realität? Was bedeutet es, Verbote zu übertreten in einer Zeit, die sich gerne tabu­frei zeigen würde – ist sie doch stärker eingeschränkt als früher? Was steckt hinter der Inszenierung einer intimen Situation auf der Leinwand? Welche ethi­schen Fragen wirft dies in der Schauspie­lerführung auf?

Diese Filme werden diskutiert:

«99 Moons»

Spielfilm: Bigna hat als Wissenschafterin alles unter Kontrolle, ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigt sie im Geheimen. Frank sucht den Halt im Drogennebel und nährt sich von fremder Zuneigung. Zwei unterschiedliche Menschen, die sich zufällig begegnen.

«De noche los gatos son pardos»

Eine Filmcrew dreht in der französischen Provinz einen erotischen Kostümfilm. Als Valentin, der Regisseur, plötzlich verschwindet und die Polizei ermittelt, gehen die Dreharbeiten weiter, werden aber immer skurriler. Robin, der Kameramann und Geliebte des Regisseurs, folgt einem Versprechen und gelangt an den mexikanischen Pazifik.

«Foudre»

Der Film spielt im Sommer 1900, in einem Tal in der Südschweiz. Elisabeth ist siebzehn Jahre alt und kurz davor, ihr Gelübde abzulegen. Doch dann zwingt sie der plötzliche Tod ihrer Schwester, zu ihrer Familie in ein Leben mit harter Arbeit zurückzukehren. Elisabeth ist kein Kind mehr, und die Geheimnisse um den Tod ihrer Schwester treiben sie an.

Das Grauen des Krieges: Können Filme das Unerzählbare erzählen? Das Schweizer Kino tut dies mit Mut, indem es tief in die Vergan­genheit vordringt, zu den Quellen der heutigen Konflikte, zu den vergessenen Orten der Zu­kunft. Wie findet das Kino die Wahrheiten des Grauens?

Diese Filme werden diskutiert:

«The DNA Of Dignity»

Dokumentarfilm: Der Balkankrieg der 1990er-Jahre war die Ursache für das Verschwinden Tausender Menschen. Ihre sterblichen Überreste drohen für immer verschollen zu bleiben. Hinterbliebene und Überlebende setzen ihre Hoffnungen in Ausgrabungen. Knochen für Knochen nimmt ein Mensch Gestalt an. Nimmt er auch eine Identität an?

«Werner van Gent – Leben zwischen Krieg und Musik»

Werner van Gent arbeitete zusammen mit seiner Frau Amalia als Kriegsjournalist beispielsweise im Irak, Pakistan und im Balkan. Der Film stellt die Frage nach der Definition von gutem Journalismus und der Grenze von Journalismus und thematisiert die Verarbeitung der Kriegserlebnisse. Die Musik spielt für Werner van Gent eine zentrale Rolle.

«Those Shocking Shaking Days»

Ausgehend von Bildern des Bosnienkrieges der 1990er-Jahre thematisiert Selma Doborac in ihrem preisgekrönten Essayfilm die mediale Repräsentation von Kriegen und Gewalt. Ist die kritische Betrachtung eines Krieges über Bilder zu bewerkstelligen oder wäre es ratsam, eindeutige Begriffe und Bilder zu Gunsten der kritischen Betrachtung wegzulassen?

Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass immer mehr Spielfilmserien zu Hause auf den Bildschirmen laufen. Welche Rolle spielen die Dokumentarserien, die weniger im Fokus stehen? Und sind klassische Fernsehdramen für immer verschwunden? Sind die Showrunner und Produzentinnen die Regisseurinnen von heute?

Diese Serien werden diskutiert:

«La fraternité»

74 Tote in Kanada, Frankreich und der Schweiz, alle stehen in Verbindung mit der globalen Sekte der Sonnentempler. Selbstmord oder Massenmord? In heller Aufruhr versuchen Ermittler, die Medien und die Öffentlichkeit, die rätselhaften Umstände zu verstehen. 25 Jahre später brechen Mitglieder der Sekte und Überlebende ihr Schweigen.

«Neumatt 2» (Staffel 2, Episoden 1 & 2)

Michi hat sich für das Leben auf der Neumatt entschieden, aber die Bauern im Dorf meiden ihn. Übergangsweise übernimmt Michis Schwester Sarah die Führung des Hofes und gerät in Konflikt mit ihrem Bruder Lorenz und dessen schwangerer Freundin Jessie. Unterdessen beginnt die Mutter der Geschwister in Zürich ein neues Leben.

Tschugger

Dominic Steinmann

Dominic Steinmann

Der Walliser Polizist Johannes «Bax» Schmidhalter ermittelt auf eigene Faust in einem Fall von illegalem Handel mit Cannabis. Bax spannt den Praktikanten Patrick «Smetterling» aus Zürich für eine verdeckte Ermittlung ein. Smetterling soll mit einer Drohne Cannabis über die Schweizer Grenze schmuggeln. Doch dies geht schief.

Junge Filmemacherinnen und Filmemacher von heute gehören zur ersten Generation, die nach der Emigrati­on ihrer Eltern geboren wurde. Viele Filme entstehen, in denen sich die Kinder von Einwanderereltern auf die Suche nach ihren Verwandten und Wurzeln machen, um ihre eigene Identität zu finden. Der Film scheint ein ideales Medium für die­se Suche zu sein, angetrieben vom Wunsch, sich zu Hause zu fühlen.

Diese Filme werden diskutiert:

«Il nonno che non c’è»

Dokumentarfilm: Saras Grossvater ist die Lücke in ihrer Familie. Wer ist Kamran Taan? Die Filmemacherin macht sich auf Spurensuche und reist nach La Spezia – in die Stadt, wo er gelebt haben soll. Was bedeutet Verwandtschaft, wenn man sich nie kennen gelernt hat?

«Kome ptice lete»

Während sich eine Familie in der Schweiz auf die Rückkehr in ihre bosnische Heimat vorbereitet, warten ihre Verwandten auf der anderen Seite geduldig auf ihre Ankunft. Der hybride Film bewegt sich zwischen Spiel- und Dokumentarfilm und konfrontiert diejenigen, die gegangen sind, mit dem, was sie zurückgelassen haben.

«O Falecido»

Dokumentarfilm: Er wird «O Falecido» (der Verstorbene) genannt, obwohl er gar nicht tot ist. Philipp, der Filmemacher, hat bis zu seinem 16. Lebensjahr mit seinem Vater gelebt, aber eine Erinnerung an ihn hat er nicht. Was ist hier vorgefallen? Er stösst auf ein Tagebuch und konfrontiert Frauen seiner Familie.

«The Land Within»

Spielfilm: Remo kehrt nach Jahren des Exils in sein Heimatland Kosovo zurück. Er soll seiner Cousine Una bei der Exhumierung eines Massengrabes helfen, in dem die meisten ihrer Familienmitglieder während des Krieges begraben wurden. Doch die Leichen enthüllen Familiengeheimnisse.

Die Gesprächsrunden werden vom künstlerischen Leiter der Filmtage, Niccolò Castelli, moderiert – je nach Thema mit einer Co-Moderation. Sie dauern immer 90 Minuten und finden im «Kreuz» in Solothurn statt.