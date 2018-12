Grosse Fussstapfen hinterlässt Dagobert Cahannes überall, wo er abtritt. So auch als Speaker an den Lauberhornrennen. Seit 1998 hat der ehemalige Medienbeauftragte der Solothurner Regierung mit viel Herzblut, Sachwissen und Humor die legendären Rennen vor Ort im Berner Oberland kommentiert. Sein Nachfolger, SRF-Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber, tritt ein schwieriges Erbe an. Besonders in einer Sparte wird der stets kunterbunt gekleidete Walliser garantiert nie an den Grenchner Cahannes herankommen: Bezüglich dessen diskret-distinguierten modischen Geschmacks und Auftritts. (ums)

Falsche Fährte Es war nur ein geschmackloser Witz: Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gab sich ein Italiener als Bischof Felix Gmür aus. Unter dem Namen des Bischofs von Basel verkündete der Hochstapler den Tod des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. Einer, der auf die falsche Nachricht hereinfiel und sie weiterverbreitete, war der Solothurner Bildungsdirektor Remo Ankli (FDP). Er ärgere sich, dass er den Tweet weiterverbreitet habe, sagte Ankli dem «Blick». «Ich selber lerne daraus, künftig noch genauer hinzuschauen und den jeweiligen Wahrheitsgehalt besser zu prüfen», so der reuige Regierungsrat. Vielleicht wird der nächste Schulbesuch des Bildungsdirektors ja auf eine Lektion fallen, in der Schüler über die Gefahren von Social Media aufgeklärt werden... (lfh)