Am 22. Februar präsentierten Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und der Verband der Einwohnergemeinden ihren «historischen Kompromiss» für einen Vorschlag zur Umsetzung der Steuervorlage 17 des Bundes im Kanton Solothurn. Die Mitteilung war noch kaum aus dem Drucker gekommen, stand schon fest: Zumindest die politische Linke steht alles andere als geschlossen hinter diesem Kompromiss. Während die Gewerkschaften offenbar die Überzeugung teilen, dass sich eine aggressive Tiefsteuerstrategie für Unternehmen (die Wirtschaftsverbände sprechen von «kompetitiv») mittel- bis langfristig für den Kanton auszahlt und Arbeitsplätze sichert, ist man bei der SP überzeugt: Sie führt in den Ruin. Was da präsentiert wurde, sei kein Kompromiss für das Wohlergehen des Kantons, sondern ein schöngefärbter Blick in eine getrübte Kristallkugel, wetterte Parteipräsidentin Franziska Roth.

Jetzt will die SP eine Kantonsratsdebatte zur Steuerstrategie noch diesen Monat erzwingen, einen Tag bevor der Regierungsrat die Eckwerte präsentiert, die er für die Umsetzung der Steuervorlage setzen will. Am kommenden Dienstag wird die SP-Fraktion eine Interpellation mit Fragen zu den Steuerausfällen je nach gewähltem Gewinnsteuersatz und zu deren Kompensation einreichen, für die sie Dringlichkeit verlangt. Dringlich heisst: Der Vorstoss müsste in der laufenden Session behandelt werden, am 28. März. Am 29. März informiert der Regierungsrat über den Abschluss der Staatsrechnung 2017, den Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 und eben die Eckwerte für die Steuervorlage, die dann im Mai in die Vernehmlassung gehen soll.