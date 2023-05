Schwingen Jugend forscht! Weshalb sich der Traum von einem Solothurner Kranzfest-Sieg bald wieder erfüllen könnte

Mit dem Baselbieter Kantonalen Schwingfest beginn auch in der Nordwestschweiz am Samstag die Kranzfest-Saison. In Ettingen werden neben den Thurgauer Stargästen Samuel Giger und Domenic Schneider die Nordwestschweizer Eidgenossen wie Nick Alpiger, Joel Strebel oder Adrian Odermatt zu den Topfavoriten gehören. Die Solothurner Delegation hat nur Aussenseiterchancen. Aber die Perspektiven sind umso rosiger.