Konflikt um Restkosten eskaliert im Kanton Solothurn – wird hier Recht verweigert?

Der Solothurner Anwalt Herbert Bracher hat eine einschlägige Rechtsverweigerungsbeschwerde eingereicht. Dabei geht es zwar «nur» um den Einzelfall einer freiberuflich tätigen Pflegefachfrau, aber er steht exemplarisch für alle in diesem Bereich tätigen Personen.

Der Konflikt schwelt schon lange. Nun eskaliert er. In der Frage, ob die freiberuflich tätigen Pflegefachleute zwischen der Inkraftsetzung der neuen Spitexfinanzierung Anfang 2011 und einem wegweisenden Bundesgerichtsurteil Ende 2018 in Bezug auf die anfallenden Restkosten zu einem korrekten Tarif abgegolten worden sind, ist nun das Versicherungsgericht gefragt.

Es gibt keine beschwerdefähigen Verfügungen

Hintergrund der Auseinandersetzung: Dienstleister von ambulanten Pflegeleistungen haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass die von den Krankenversicherungen und den Patienten nicht gedeckten Kosten von der öffentlichen Hand übernommen werden. Das ist auch im Kanton Solothurn so, wo die Restkosten von den Gemeinden getragen werden. Das ist seit 2011 so – und seit einem Bundesgerichtsurteil von 2018 ist es sogar so, dass die Restkosten sogar übernommen werden müssen, wenn sie die vom Kanton festgesetzten Höchstbeiträge übersteigen.