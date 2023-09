Kommentar Verwaltungsrat weg, Chefs weg: Warum die Lücke bei der Ausgleichskasse kurzfristig schlecht, aber langfristig gut ist Verlassen die Kapitäne das sinkende Schiffe? Ja. Aber der Knall an der Spitze der Solothurner Ausgleichskasse ist auch ein Zeichen dafür, dass endlich Verantwortung übernommen wird. Lucien Fluri Drucken Teilen

Bald kein Chef mehr da: Ausgleichskasse des Kantons Solothurn. Bild: Thomas Ulrich

Nun sind alle weg: Der Verwaltungsrat geht, der Interimschef in absehbarer Zeit auch. Und der Chef ist krankgeschrieben. Bei der Solothurner Ausgleichskasse, die sich seit Monaten mit Pendenzenbergen und Problemen im Personalbereich herumschlägt, bleibt in der Führungsetage kein Stein auf dem anderen.

Ist das endlich ein Neuanfang an einem Ort, wo die Probleme über Jahre nicht gelöst werden konnten? Oder verlassen die Kapitäne in der Not das sinkende Schiff? Viel bleibt noch im Dunkeln: Der Öffentlichkeit will niemand Rechenschaft über die Vorgänge ablegen, ein dürres Communiqué ist alles. Regierungsrätin Brigit Wyss und der Verwaltungsrat ducken sich weg und schweigen.

Kurzfristig ist der abrupte Wechsel für alle, die seit Monaten auf die Bearbeitung ihrer Gesuche warten, keine gute Nachricht. Es wird wohl nochmals länger dauern. Und mit externen Mandaten teuer werden. Der Scherbenhaufen ist da, auch weil es die Verantwortlichen (bis hin zur Regierungsrätin) versäumten, rechtzeitig einzugreifen. Ein schlechter Zeitpunkt, um zu gehen.

Einzusehen, dass bisherige Verbesserungsversuche gescheitert sind und mit einem Rücktritt auch Verantwortung dafür zu übernehmen, ist aber konsequent und verdient deshalb Respekt: Mittelfristig bietet der jetzige Schnitt die Chance für den nötigen Neuanfang.

Gut zu wissen ist auch: Mit Peter Brügger übernimmt bis Ende Jahr im Verwaltungsrat eine integre Persönlichkeit das Ruder. Der Ex-Kantonsrat hat als Präsident der Geschäftsprüfungskommission bei der Aufarbeitung des Steuerscanning-Affäre bewiesen, dass er genau hinschauen kann.