Kommentar Plädoyer für einen Marschhalt oder: Warum Herznotfälle nicht an Maschinen delegiert werden können Öffentlich zugängliche Herzstartergeräte sind im Kanton Solothurn in Mode. Dabei will man wissen, wie und wo diese Defibrillatoren Sinn machen. Daniela Deck Drucken Teilen

Dieser Defibrillator wird vom Einwohnergemeindeverband beworben. Bild: zvg

Es kann nicht sein, dass die Solothurner Gemeinden aufs Geratewohl Defibrillatoren im öffentlichen Raum aufhängen. Und niemand macht sich die Mühe herauszufinden, welchen Beitrag zur Volksgesundheit die Geräte dort tatsächlich leisten. Nun müssen dazu im Kanton Daten und Fakten auf den Tisch.

Der Respekt vor dem Defibrillator ist gross. So gross, dass sich niemand traut, ihn anzufassen. Mit einer Ausnahme jüngst in Olten, wo eine geschulte Person den öffentlichen Defibrillator einsetzte, ist in den Solothurner Städten kein Fall bekannt, wo ein solch öffentliches Gerät verwendet wurde. Einmal angelegt, erfolgt der Stromstoss in 15 Prozent der Herznotfälle; es ist kein Ersatz für die Herzmassage von Hand, die zudem erste Priorität hat.

Seit Grenchen vor 17 Jahren voranging, kaufen die Gemeinden Defibrillatoren. Während der Pandemie bekamen die Solothurner Einwohnergemeinden von ihrem Verband sogar ein Spezialangebot. Nur: Ob und wann ein öffentlicher Defibrillator im Einsatz war, lässt sich nicht einmal in Grenchen sagen.

Jetzt ist der Moment gekommen, in Sachen «öffentlicher Defibrillator» einen Marschhalt einzulegen. Bevor weitere Gemeinden sich mit Herzstartern für 4000 Franken pro Stück eindecken, die das Gemeindehaus schmücken und womöglich in der Bergbeiz fehlen.