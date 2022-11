Kommentar Eklat beim Flughafen Grenchen: Eine abgesetzte Verwaltungsratsspitze ist noch kein Befreiungsschlag Schon wieder gibt es eine Negativschlagzeile zum Flughafen Grenchen – und ein Befreiungsschlag ist weiterhin nicht in Sicht. Nun sind die Stadt und der Kanton gefordert, die immerhin einen Drittel der Aktien besitzen. Ein Kommentar. Lucien Fluri Drucken Teilen

Stupende Bezüge beim Verwaltungsrat, ein Helikopterprojekt, das in wüstem Streit scheitert, der CEO abgesetzt: Der Flughafen Grenchen hat in den vergangenen Monaten für eine Serie von Negativschlagzeilen gesorgt. Nun folgt der Eklat: Die Aktionäre fordern den Verwaltungsratspräsidenten und seinen Vize zum Rücktritt auf.

Ein klarer Schritt und ein Neuanfang scheinen keine schlechte Idee. Doch wird es jetzt besser? Unter den Aktionären gibt es viele divergierende Interessen. Ob die verworrene Situation so schnell gelöst ist und eine klare neue Strategie so rasch wie nötig umsetzbar ist, bleibt also zu bezweifeln.

Auch der Kanton und die Stadt Grenchen gehören – mit insgesamt rund einem Drittel Anteil – zu den Aktionären. Sie mischten jetzt bei der Absetzung mit, ihre bisherige Strategie bleibt ebenso vage wie die Wahrnehmung der Verantwortung. Letztlich ist es auch eine grundsätzliche Frage: Ist es Aufgabe des Kantons, an einem Flughafen beteiligt zu sein, der viel auf Freizeitfliegerei setzt?

Für die Stadt Grenchen hat der Flughafen zweifellos eine wichtige Bedeutung – auch als Freizeitinstitution. Beim Kanton aber ist das Engagement nur für den Teil relevant, der die Geschäftsfliegerei betrifft. Das heisst: Insofern der Flughafen für den Wirtschaftsstandort wichtig ist. Gerade für diesen Teil stehen Stadt und Kanton als Ankeraktionäre nun in der Pflicht, Lösungen zu finden. Schliesslich waren sie in die jetzigen Vorgänge auch involviert.

Einfach wird das nicht: Weil die Gräben tief gehen. Weil die Köpfe mit dem grössten Wissen quasi abgesetzt sind. Und weil die öffentliche Hand schlicht nicht das Know-how hat (und ja auch gar nicht haben soll oder muss), um einen Flughafen zu betreiben oder zu positionieren. Nicht zuletzt hat der Regierungsrat selbst 2015 eine Pistenverlängerung gebodigt, die genau für die Geschäftsfliegerei wichtig gewesen wäre.