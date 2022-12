Kommentar Corona-Entschädigungen: Schade, kann nicht das Volk entscheiden, was ihm der Effort der Solothurner Spitäler wert ist Äusserst kontrovers wurde im Kantonsrat diskutiert, wie die Coronaausfälle der Solothurner Spitäler 2021 abgegolten werden sollen – wenn überhaupt. Verschiedene Anträge wurden gemacht, nur ein Kompromiss kommt nun an die Urne. Das ist schade. Raphael Karpf Drucken Teilen

Das Bürgerspital in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

So wirklich glücklich dürfte mit diesem Ergebnis niemand sein. Acht Millionen soll der Kanton an die Solothurner Spitäler (soH) zahlen, um sie für ihre Coronaausfälle 2021 zu entschädigen. Das deckt das tatsächliche Defizit nur teilweise.

Die einen argumentieren, der Kanton hat der soH vorgeschrieben, finanziell lukrative Operationen zu verschieben, um Betten für Covid-Patienten freizuhalten. Es sei nur fair, für diese Ausfälle nun geradezustehen. Diese Argumentation verfängt.

Die anderen argumentieren, die finanzielle Lage des Kantons sei prekär, die soH hingegen ein gesundes Unternehmen, wieso also so viel Geld in die Finger nehmen? Auch diese Argumentation verfängt. Denn die soH ist nun mal kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört dem Kanton. Gerät es tatsächlich in Schieflage, wird es gerettet.

Hingegen verfängt die Kritik, nun zu knausern sei ein Schlag ins Gesicht des Pflegepersonals, nur teilweise. Denn es ist fraglich, was dieses Geld konkret an den Arbeitsbedingungen verbessern wird. Immerhin ist der Betrag an die Bedingung geknüpft, keine Dividenden auszuzahlen. Doch hätte der Kanton tatsächlich den Pflegenden helfen wollen, hätte er weitere Bedingungen gestellt.

Die Widersprüche lassen sich nicht auflösen. Eigentlich schade, dass nicht die verschiedenen Anträge vors Volk kommen. Dann hätte es selbst entscheiden können, wie viel ihm der Effort der Spitäler wert ist.