Kommentar Bündnis mit Rechtsaussen: Die Solothurner SVP ordnet dem Machterhalt alles unter Sie ist für die Wahlen gut aufgestellt. Warum also geht die Solothurner SVP mit der Bewegung «Mass-Voll» eine Listenverbindung ein, die dem eigenen Ruf mitunter erhebliche Kratzer beibringen könnte? Letztlich gibt es nur einen Grund. Lucien Fluri

Coronamassnahmen-Kritiker Nicolas Rimoldi. Mit seiner Bewegung geht die Solothurner SVP nun eine Listenverbindung ein. Bild: Julien Grindat/Keystone

Ihre beiden Sitze im Nationalrat scheinen nicht gefährdet, die Prognosen für die Wahlen sind gut: Warum also geht die Solothurner SVP als erste Schweizer Kantonalsektion eine Listenverbindung mit «Mass-Voll» ein und verbrüdert sich mit denjenigen ganz rechts aussen?

Es ist ein risikobehaftetes Spiel. Denn was die Partei am ganz rechten Rand gewinnt, das könnte sie am anderen Ende ihres Spektrums verlieren. Und gerade Kantonalpräsident Christian Imark hat etwas zu verlieren: Will er in den Ständerat oder zumindest ein gutes Resultat erreichen, dann braucht er Stimmen bis in die Mitte hinein. Diese sind nun akut gefährdet – oder bereits weg. Hat Imark seine Wahlchancen abgeschrieben?

Selbstverständlich: Im Ringen zwischen individuellen Freiheiten und kollektiven Einschränkungen zugunsten des Gesundheitsschutzes war die SVP diejenige Partei in Bundesbern, die die sich am stärksten gegen Massnahmen wehrte. Doch Covid scheint bereits weit weg. Andere Themen prägen den politischen Alltag. In der «Mass-Voll»-Szene sind Leute übrig geblieben, die weiterhadern – und dabei teils vom demokratischen Parkett geschlittert sind. Die Solothurner Vertreter kennt man noch nicht. Doch auf nationaler Ebene gibt es einige Köpfe, mit denen ein Bündnis einzugehen dem Ruf erheblich schaden könnte. Weshalb also?

Machterhalt. Die SVP will «Mass-Voll» umarmen, damit rechts von der Volkspartei langfristig kein Bäumlein wächst. Und offensichtlich hält man intern den zweiten Sitz für viel stärker gefährdet als es aussieht. Und so wird dem Machterhalt alles untergeordnet. Notfalls auch der eigene Ruf.