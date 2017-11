Die beiden Flugzeuge kollidierten am 31. Mai 2015 auf Gemeindegebiet Oensingen auf 1260 m/M. Niemand wurde verletzt. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat den Unfall untersucht und legt nun den Bericht vor.

Das Segelflugzeug mit einem Piloten an Bord hatte sich an jenem sonnigen Tag vom Regionalflughafen Langenthal her auf einen Flug dem Jura entlang aufgemacht.

Das Motorflugzeug war um 12.23 Uhr von Birrfeld aus in Richtung Grenchen gestartet. Der Flugweg führte die beiden Piloten via Sektor West entlang des Juras nördlich von Olten vorbei in Richtung Grenchen. «Im Sektor West von Birrfeld, im Raum Aarau-Olten, sowie in Richtung Balsthal sahen beide Piloten Segelflugzeuge. Aufgrund dieser Beobachtungen hielten sie bewusst Ausschau nach anderen Luftfahrzeugen», heisst es im Bericht.

Der Segelflieger setzte auf Motorunterstützung, um Höhe zu gewinnen. «Er hielt geradeaus nach Segelflugzeugen in Thermikkreisen Ausschau», schreibt die SUST. Die Piloten im Motorflugzeug hätten sich im leichten Sinkflug befunden, als sie um 12.42 Uhr «plötzlich von links, in einem Winkel von 80 bis 90 Grad und leicht von unten» ein Segelflugzeug auf sich zukommen sahen. «Sie nahmen einen leichten Schlag auf der linken Seite wahr. Der Pilot der HB-2207 sah plötzlich, verbunden mit einem Knall, auf der linken Seite die weisse Unterseite eines Flugzeuges mit drei schwarzen Rädern.»