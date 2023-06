Kleinlützel Rega im Einsatz: Mitfahrerin eines Personentransporters wird bei Kollision mit Traktor verletzt Auf der Huggerwaldstrasse in Kleinlützel kam es am Donnerstagmorgen zu eine zwischen einem Personentransporter und einem Traktor mit Anhänger ereignet.

Aus noch zu klärenden Gründen prallten ein Personentransporter und ein Traktor mit Milchanhänger zusammen. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Auf der Huggerwaldstrasse in Kleinlützel kam es am Donnerstag, gegen 07.25 Uhr, zu einem Unfall. Aus noch zu klärenden Gründen prallten ein Personentransporter und ein Traktor mit Milchanhänger zusammen, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt. Der Personentransporter war in Richtung Huggerwald unterwegs. Der Traktor fuhr in Richtung Kleinlützel.

Der Traktor fuhr in Richtung Kleinlützel. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Bei dem Unfall zog sich die Mitfahrerin im Kleinbus erhebliche Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Die Lenkerin des Kleinbusses und der Lenker des Traktors blieben unverletzt.

Der Personentransporter war in Richtung Huggerwald unterwegs. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Solothurn abgeklärt. Aufgrund dieses Verkehrsunfalls musste die Huggerwaldstrasse für den Durchgangsverkehr teilweise gesperrt werden.