Die Richter verfügten am Freitag, dass für den «Luxory-Mörder» die sogenannte «kleine Verwahrung» um fünf Jahre verlängert wird. Somit darf der zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren und 3 Monaten verurteilte, damals erst 22-jährige Kosovare nicht in den normalen Stafvollzug. Saban B.* hatte am 3. April 2011 einen Türsteher des Grenchner Tanzlokals Luxory mit einem Messer getötet.

Es gehe ihm schlecht, sagte der mittlerweile 30-jährige Kosovare dem Gericht. «Der da oben hat mir Multiple Sklerose gegeben, das ist viel schlimmer als Gefängnis.» Weil er unheilbar krank ist, sei eine Massnahme unfair. «In der Massnahme kann ich mich nicht zurückziehen, wenn ich einen Schub bekomme. Im Normalvorzug würde man mich im Zimmer in Ruhe lassen.»

Kein Gutachten, sondern ein «Schlechtachten»

Auf die Frage, wie er sich seine Zukunft vorstelle, meinte Saban B: «Einem Ausländer gibst du eine Strafe, und dann schickst du ihn zurück in sein Heimatland.» Man solle das Geld für eine Therapie sparen und es lieber für die Jugendarbeit ausgeben. «In Solothurn mache ich keine Psychotherapie mehr. Die kommen immer mit Hiersemenzel und Minderintelligenz. Das stimmt nicht und so kommen wir nicht weiter. In einem anderen Kanton vielleicht schon.» Der forensische Gutachter Lutz-Peter Hiersemenzel sei der Chef in der Solothurner Justizvollzugsanstalt, und der habe kein Gutachten, sondern ein Schlechtachten über ihn verfasst. «Ich hasse diese Solothurner Nazis und will Rache», brauste Saban B. bei diesem Thema auf.