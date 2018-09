Der diesjährige kantonale Lehrerinnen- und Lehrertag in Olten stand ganz im Zeichen der zahlreichen Veränderungen an der Volksschule. Die letzten 20 Jahre hatten es in sich, wie Dagmar Rösler, scheidende Präsidentin des LSO (Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn) vor mehreren Hundert Lehrkräften in der Stadthalle betonte. Da sei zum einen die Entwicklung und Umsetzung des Lehrplans 21 gewesen. Kaum sei etwas Ruhe eingekehrt, denke man schon wieder an die nächsten Reformen. Im Hinblick auf die kommenden Jahre seien zudem Jahrgänge mit Rekorden bei den Schülerzahlen zu erwarten. Es brauche mehr Lehrer.

Indes könne es nicht sein, dass in den Medien ein Teilzeitverbot vorgeschlagen werde. Rösler replizierte einen Bericht dieser Zeitung, der zum Schulbeginn publiziert worden war. Darin wurde der Kanton Genf als Vorbild genommen, da dort faktisch ein Teilzeitverbot für Lehrkräfte herrscht, um Lehrermangel vorzubeugen. «Wenn ich so etwas höre, mutiere ich zur Feministin», betonte Rösler vor der Solothurner Lehrerschaft. «Werden Lehrerinnen gezwungen, ein grösseres Pensum anzunehmen, können sie gar nicht mehr arbeiten und gehen. Gerade Mütter sind auf Teilzeitpensen angewiesen», so Rösler weiter. Statistisch gesehen sei erwiesen, dass in Gemeinden mit familienergänzenden Betreuungsangeboten, mehr Lehrerinnen in Teilzeit arbeiten. Die Frage sei aber gleichzeitig: «Wie bringen wir wieder mehr Männer in der Lehrerberuf?»

«Der Klassen-Chat lässt grüssen»

LSO-Geschäftsführer Roland Misteli setzte in seiner Rede ebenfalls bei den Reformen an: «Die Volksschule befindet sich seit den Neunzigerjahren in Dauerreform. Es gab gewaltige Veränderungen, vor allem aufgrund der Digitalisierung. Klassen-Chat lässt grüssen», meinte er, was mit heiterem Gelächter quittiert wurde. Fakt ist, dass laut Vorgaben ab 2021 jeder Schüler ab der dritten Klasse mit einem mobilen Computer ausgerüstet sein soll. Auch dies wurde mit Gelächter quittiert. Aber aus der Sorge heraus, die Komponenten könnten nicht rechtzeitig vorhanden sein, oder aus der Befürchtung heraus, es könnten am Ende von Schule zu Schule massive Unterschiede in der Infrastruktur geben.