Klappt’s jetzt? Entscheid bis Ende 2023: So geht es mit dem Zubringer Dornach an die Autobahn A18 weiter Die ersten Eckpfeiler sind eingeschlagen: Die Kantone Solothurn und Baselland haben zusammen mit den Gemeinden Aesch und Dornach Lösungen für den Zubringer an die A18 ausgelotet. Nun soll die Bevölkerung mitreden können.

Die A18 bei Reinach Richtung Basel im Winter 2016. Die Autobahn 18 führt von der Verzweigung Hagnau nach Muttenz, Reinach, Aesch und Nenzlingen bzw. Grellingen. Nicole Nars-Zimmer Niz

Die Geschichte dauert schon länger, langsam kommen aber Lösungen in Sichtweite: Es geht um den Verkehrsanschluss der Bewohnerinnen und Bewohner des Birstals an die A18. In der Vergangenheit war die kantonsübergreifende Zusammenarbeit etwas holprig. Am Donnerstag informierte der Kanton Solothurn, dass er mit dem Kanton Baselland sowie den beiden Gemeinden Aesch BL und Dornach SO nochmals sämtliche Lösungsansätze für einen Zubringer an die A18 überprüfe.

Dabei wurden nun die Eckpunkte für den Prozess konkretisiert. «Mit Unterstützung von Planungsteams und unter Einbezug von Bevölkerung und Wirtschaft sollen mögliche Lösungsvarianten diskutiert werden. Bis Ende 2023 soll eine von allen Beteiligten getragene Lösung vorliegen», schreibt der Kanton Solothurn.

Über die Varianten für den A18-Anschluss Dornach wurde bereits viel diskutiert. Zvg / Joël Gernet

Gemeinden sind dabei – noch gilt es zentrale Fragen zu klären

Im April 2022 hatten sich die beiden Kantone Basel-Landschaft und Solothurn sowie die beiden Gemeinden Aesch BL und Dornach SO darauf geeinigt, in einem ergebnisoffenen Prozess nochmals sämtliche Lösungsansätze zur Birsquerung zu prüfen. Die Inhalte und Fragen sowie der Terminplan dafür erhielten am 12. Dezember 2022 vom Gemeinderat Dornach und am 13. Dezember 2022 vom Gemeinderat Aesch grünes Licht.

Nun ist klar: Der weitere Fokus soll zum einen auf der zeitnahen Lösung der Birsquerung liegen. Andererseits sollen der Landschaft, Mobilität, Gesellschaft und Städtebau des Birsraums zwischen Dornach und Aesch Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Daher wollen die beteiligten Akteure im Rahmen einer Testplanung alle Varianten einer möglichen Birsquerung prüfen und mögliche Lösungen diskutieren. Auch die Bevölkerung und die Wirtschaft sollen dabei miteinbezogen werden, so der Kanton in der Mitteilung.

Welches ist die beste Linienführung, um Dornach und Aesch mit der Autobahn A18 zu verbinden? Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Tragbare Lösung auf beiden Seiten der Birs

«Es sind mehrere Mitwirkungsveranstaltungen vorgesehen, bei denen sich die interessierten Kreise einbringen können. Die Ergebnisse des Prozesses sollen schliesslich bis Ende 2023 vorliegen, damit eine gemeinsam getragene Absichtserklärung und eine Umsetzungsagenda zur Birsquerung beschlossen werden können.»

Das Ziel: Es soll eine Lösung für die Birsquerung gefunden werden, die den Anliegen aller involvierten Akteure und der Entwicklung des Birsraums als Ganzes ausgewogen Rechnung trägt. Die definitive Linienführung eines Zubringers an die Autobahn A18 soll mit einer gemeinsam getragenen Raumentwicklung auf beiden Seiten der Birs im Einklang stehen.