Die Kisag sei wirtschaftlich «supergut unterwegs», so gut, «dass ich schon fast bedaure, sie verkauft zu haben». Damit hatte Urs Brüngger die Lacher auf seiner Seite. Er war am Mittwochabend nach Oensingen gefahren, um an der Generalversammlung der Interessengemeinschaft Pro Vebo über den Verkauf seines traditionsreichen Haushaltsgeräteherstellers an die Vebo zu sprechen. Weil die Vebo als Behindertenwerkstätte zu einem schönen Teil von Beiträgen des Kantons, also des Steuerzahlers, «lebt», hatte der Deal solothurnweit für teils hitzige Diskussionen gesorgt.