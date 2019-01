«Mit teilweise falschen, missverständlichen oder verurteilenden Inhalten» hätten verschiedene Personen über sie gesprochen, moniert die Ärztegesellschaft Avanti in Bezug auf die Berichterstattungen vom 23. und 24. Januar 2019 gegenüber dieser Zeitung.

«Wir propagieren weder Sex in der Therapie, noch findet solcher in unserer Arbeit statt», halten die Lüsslinger Ärzte fest. Vielmehr gehe es darum, «dass in einer Therapie alles gefühlt und besprochen werden darf». Dazu gehörten «auch alle Themen rund um die Sexualität». Zum Beispiel, wenn der Klient oder die Klientin sich zum Therapeuten oder zur Therapeutin hingezogen fühle. «Avanti» betont: «Gemeint ist nicht, dass sexuelle Handlungen zwischen Therapeuten und Klienten ausgeführt werden sollen. Sexuelle Handlungen in einer solchen Abhängigkeitsbeziehung halten wir, in Übereinstimmung mit Gesetz und Standesregeln, für Missbrauch und schädlich.»