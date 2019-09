Heute findet in Bern die nationale Klimademo statt. Und im Kanton Solothurn werden die Kirchenglocken geläutet – zwischen 14.30 und 14.35 geläutet; oder aber die Kirchenuhren werden auf fünf vor Zwölf eingestellt. Die Aktion findet schweizweit statt – «als Zeichen für die Dringlichkeit des Klimaschutzes», wie vom Pfarramt Aetingen-Mühledorf zu erfahren ist. «Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn steht in einem neuen Standpunkt hinter den Forderungen der Jugend zum Schutz des Klimas.» So beteiligen sich verschiedene reformierte, aber auch andere Kirchgemeinschaften im Kanton an der Aktion. Eine Übersicht der Kirchen, in welchen die Glocken geläutet werden, finden Sie unter

www.oeku.ch (szr)