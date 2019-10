Kirchenglocken-Petition findet keinen Anklang beim Präsidenten der röm.-kath. Synode

Einige Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich vom Glockengeläut der Kirchen gestört. So auch der Biberister Lukas Spichiger, der in der Nacht durch die Kirchenglocken geweckt wird. Deshalb hat er in seiner Wohngemeinde eine Petition gegen die Glocken in der Nacht lanciert. Er fordert, dass zwischen 22 Uhr und 6 Uhr die Nachtruhe eingehalten wird und somit keine Kirchenglocken läuten. Stand Dienstag, 17 Uhr enthält die Umfrage vier von hundert Stimmern. Sein Anliegen wird im Kirchgemeinderat Biberist am Dienstagabend thematisiert.

Auf der Facebook-Seite dieser Zeitung wird das Thema stark diskutiert. Dem Petitionär wird geraten, Ohrenstöpsel zu kaufen oder den Wohnort gezielter auszusuchen.

Kurt von Arx, Präsident der Römisch-Katholischen Synode Kanton Solothurn, äussert sich kritisch zum Anliegen von Lukas Spichiger. Er ist klar der Meinung, dass die Kirchenglocken über Nacht nicht eingestellt werden sollen. «Das Glockengeläut hat eine lange Tradition. Früher zeigte es den Bauern die Zeit an. Heute läuten die Glocken immer da, wo sich die Gemeinde versammelt», sagt er gegenüber dieser Zeitung.