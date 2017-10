Grund für die Demission Schnellmanns, der zudem die FDP Dornach präsidiert, sind schwerwiegende Differenzen mit der amtierenden Präsidentin des Gewerbevereins, Manuela Brodmann.

Auf Anfrage lässt Schnellmann kein gutes Haar an der Präsidentin: «Ich zweifle die Führungskompetenz von Brodmann an.» Ihr Vorgehen als Präsidentin sei «unprofessionell und ideenlos». Die Präsidentin habe bei ihrer Antrittsrede zwar angekündigt, der Verein wolle mehr für das lokale Gewerbe tun. «Überraschenderweise standen aber gerade diese Aufgaben nie im Fokus der neuen Präsidentin.» Stattdessen bekomme man den Eindruck, beim Gewerbeverein «handle es sich um eine Eventorganisation». Allein die Durchführung von Neujahrsapéro, Kinderkonzerten oder einem Open-Air-Kino könne nicht als Existenzgrund für einen Gewerbeverein dienen.

Bei gewichtigen Anlässen hingegen, wie etwa der Zukunftskonferenz Dornach 2040, die für das lokale Gewerbe von grosser Wichtigkeit sei, «glänze die Präsidentin mit Abwesenheit». Ebenso habe Brodmann oft ohne Rücksprache mit dem Vorstand gehandelt und die anderen Mitglieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Bis heute bestehe zudem keine Strategie, aus der ein Nutzen des Vereins für das Gewerbe zu erkennen wäre.

Ein weiteres Engagement im Verein macht für ihn deshalb keinen Sinn mehr. Schnellmann hat in einem Schreiben den kantonalen Gewerbeverband sowie die Vereinsmitglieder über die Gründe seiner Demission informiert. Mutmassungen, wonach er die Präsidentin bewusst herausfordere, um sich selbst ins Amt des Präsidenten zu heben, streitet Schnellmann vehement ab: «Neben allen meinen anderen Funktionen hätte ich dafür gar keine Zeit.»

Vorwürfe seien nichts Neues

Für Manuela Brodmann sind die Vorwürfe Schnellmanns nichts Neues. Zwischen ihr und Schnellmann habe es von Beginn weg Differenzen gegeben. «Er brachte von Anfang an Unruhe in den Vorstand und spielte sich als Chef auf», so Brodmann. Auch im Rest des Vorstandes sei sein Verhalten nicht goutiert worden. «Wir haben ihm vorgeschlagen zu demissionieren, wenn er gefällte Entscheidungen nicht mittragen kann.» Ihr Verdacht: «Ich frage mich schon, ob er die Plattform des Gewerbevereins nutzen wollte, um sich für die Gemeinderatswahlen im Mai dieses Jahres zu profilieren.»

Sie vermutet ebenfalls, dass es Schnellmann auf das Präsidentenamt abgesehen haben könnte. So oder so wäre er an der nächsten Generalversammlung abgewählt worden, ist sich Brodmann sicher. Zu Schnellmanns Vorwürfen, der Verein sei zu einer Eventorganisation verkommen, sagt Brodmann: «Anlässe wie ein Open-Air-Kino oder ein Neujahrsapéro sind doch die beste Gelegenheit für das lokale Gewerbe, bei der Bevölkerung Werbung zu machen und sich zu vernetzen.» Zudem diene ein Apéro auch dem gegenseitigen Austausch und würde von den Mitgliedern rege genutzt.

Auch der Vorwurf, sie handle unprofessionell, lässt Brodmann nicht gelten: «Ich tausche mich regelmässig mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gewerbevereinen aus, um Ideen zu entwickeln.» Brodmann kündet nun an, dass noch weitere Aktivitäten, wie etwa Seminare, geplant seien, sagt aber auch: «Wir machen die ganze Arbeit neben Beruf und Familie.» Dabei gebe sie für den Verein ihr Bestes: «Jetzt zu hören, ich sei inkompetent und unprofessionell, ist schon schmerzlich.»