Der Straf- und Massnahmenvollzug ist gemäss geltendem Recht ab dem ersten Tag Freiheitsentzug auf die gesellschaftliche Wiedereingliederung des Täters ausgerichtet. Mit Blick auf die erfolgreiche Resozialisierung des Täters wird die endgültige Entlassung von Gesetzes wegen mit stufenweisen Vollzugsöffnungen vorbereitet.

Der in Umsetzung der parlamentarischen Initiative von SVP-Nationalrätin Natalie Rickli erarbeitete Vorentwurf der Rechtskommission des Nationalrates sieht eine verschuldensunabhängige Staatshaftung vor für den Fall, dass ein Täter während einer gewährten Vollzugsöffnung durch einen Rückfall Schaden verursacht.

Eine verschuldensunabhängige Staatshaftung, wie sie die Rechtskommission vorsehe, führe in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer weiteren Verlagerung der Verantwortung für eine Wiederholungstat weg vom Täter hin zu den einzelnen Mitgliedern der Vollzugsbehörden. Das schreibt die Solothurner Regierung in ihrer Vernehmlassungsantwort. «Das geltende System der stufenweisen Vollzugsöffnungen wird damit indirekt in Frage gestellt.»

Die Frage der staatlichen Haftung könne damit nicht isoliert von der Frage nach den Zielen des Straf- und Massnahmenvollzugs diskutiert werden und müsse deshalb abgelehnt werden. (sks)