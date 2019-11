Keine Rose für Steffi: Nach dem Aus will sie sich beim Deutschen «Bachelor» bewerben

Bachelor Partric Haziri hat keine Rose für die Solothurnerin Steffi. Fast dachte man, die letzte Rose sei für sie. Bachelor Patric war sich bis zu dieser Nacht nicht sicher. Gerne würde er Steffi die letzte Rose geben, meinte er. Nach dieser Aussage hatte die Solothurnerin noch das Gefühl, sie würde eine Rose bekommen – und bedankte sich. Doch nach langer Pause antwortete der «Bachelor»: «Aber ich kann nicht.» Knallhart wurde sie abserviert. Ramona aus Trimbach erhielt an diesem Abend die letzte Rose.

«Ich hatte da so ein Gefühl»

Ohne grosse Erwartungen oder Vorstellungen ging Steffi in den Rosenkrieg. In dieser Nacht der Rosen sei sie aber besonders nervös gewesen. «Ich hatte das Gefühl, dass heute etwas passieren wird», sagt die 23-jährige Solothurnerin im Gespräch mit dieser Zeitung. Bereits während des Shootings habe sie gespürt, dass sie sich nicht öffnen kann, obwohl sie eigentlich eine offene Person sei. Auch sei ihr aufgefallen, dass Patric nicht gleich viel Nähe gezeigt habe wie am Anfang. «Vielleicht haben ihn optische Eindrücke beeinflusst. Ich weiss, dass ich mich nicht aufgedrängt habe», versucht sich Steffi das Aus zu erklären.

Viel Zeit zum Reden gab es nicht. Gerne hätte Steffi den Bachelor noch besser kennengelernt. Trotzdem sagt sie: «Schlussendlich ist es seine Entscheidung, wer gehen muss und wer nicht. Wenn es für ihn nicht gepasst hat, muss es so sein.» Charakterlich seien sie aber auf einer Wellenlänge, findet Steffi. Äusserlich sei er aber nicht unbedingt ihr Typ. «Aber der Charakter spielt ja eine grössere Rolle als lange Haare», sagt sie schmunzelnd.

Während der Zeit beim «Bachelor» habe Steffi viele neue Menschen kennen gelernt, mit denen sie immer noch in Kontakt sei. Doch über das plötzliche Auftauchen von Kandidatin Sandra war sie nicht erfreut. «Sie ist mir sympathisch und ich denke, sie hat gute Chancen bis zum Schluss». Doch könnte Sandra auch der Grund für Steffis Aus gewesen sein?