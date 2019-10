Keine Rose für Natalie: «Der ‹Bachelor› gab mir keine Chance mich kennenzulernen»

Für Natalie hatte Bachelor Patric Haziri in der zweiten Nacht der Rosen keine rote Blume und damit auch kein Ticket in die nächste Runde übrig. «Ich weiss nicht, ob ich mich in dich verlieben kann», meinte er, bewunderte aber die Stärke der Solothurnerin. Natalie ging mit leeren Händen und feuchten Augen zurück an ihren Platz – und musste Koh Samui nach zirka zwei Wochen verlassen. Der Moment war sehr emotional für die 28-jährige Solothurnerin, wie sie nach der Ausstrahlung erzählt. Aber nicht wegen Patric, den sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig kannte. Sie hatte die 20 Ladies – «alles charakterstarke Frauen» – ins Herz geschlossen und es bedrückte sie, diese verlassen zu müssen. Mit Amy, Grace und Rivana habe sie sich besonders gut verstanden. «Viele der Frauen haben das Herz am richtigen Fleck.» Auch dem Erlebnis an sich und Thailand so plötzlich den Rücken kehren zu müssen, machte sie traurig. «Deshalb bekam ich feuchte Augen und Herzklopfen.» Ihr Herz klopfte auch, als sie am Montag die Folge im Public Viewing in Spreitenbach mitverfolgte. «Ich kannte ja das Resultat, aber den Moment noch einmal Revue passieren zu lassen, hat mich mitgenommen. Ich habe richtig mitgelitten.» Speziell war es auch, weil Natalie und die anderen Kandidatinnen die Folge zum ersten Mal sahen. «Man weiss zwar, wie man sich verhalten hat und was gedreht wurde, man weiss aber nicht, wie das Material zusammengeschnitten wurde.»

Wie sie und die anderen vom Sender 3+ präsentiert wurden, damit ist Natalie zufrieden. «Jede ist so zu sehen, wie sie sich zeigen wollte.» Die Grenchnerin Yiankarla beispielsweise stelle sich gerne in den Mittelpunkt. So ist die 23-Jährige mit dominikanischen Wurzeln denn in der Folge auch öfters mit wackelndem Popo in der Nähe des 29-jährige Schönlings zu sehen. Sie selbst habe den Bachelor auf dem Boot zwar auch einmal angetanzt und zeige auch gerne mal ihre weibliche Seite, meint Natalie. «Schlussendlich war ich aber mehr im Hintergrund», denn sie sei am Anfang eher zurückhaltend. Beim Limbo-Dance konnte sie lange mithalten, obwohl es ihr erstes Mal an der horizontalen Stange war. «Mit der Körperspannung, die ich von sieben Jahren Pole-Dance habe, konnte ich gut mithalten. Ich war selbst erstaunt, wie tief hinunter ich kam – und dies trotz meiner Grösse.» Die anschliessende rasante Bananenboot-Ausfahrt «fägte», so Natalie. «Wir flogen mehrmals ins Wasser und Ramona und ich stiessen einmal mit den Köpfen zusammen. Da mussten wir etwas leiden.»