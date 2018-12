Wenn es wieder kälter wird, werden sie zum Thema: Notschlafstellen. Orte, wo Obdachlose für ein paar Franken übernachten können. Das gibt es im Kanton nicht – oder noch nicht: Letztes Jahr wurde in Olten ein Verein gegründet, der eine Notschlafstelle eröffnen will. Dort sorgen im Winter Personen für Aufsehen, die auf der Holzbrücke oder bei Velounterständen übernachten. Bisher hat der Verein aber noch keine Unterkunft gefunden: Zuerst sprang ein Vermieter ab, jetzt sucht man nach Platz für Wohncontainer (wir berichteten).

Auch diesen Winter gibt es im Kanton also keine Notschlafstelle – nicht mehr, könnte man auch sagen. Auch im Kanton gab es nämlich in den 80er-Jahren Notschlafstellen als Folge der offenen Drogenszene, wie Kurt Boner berichtet, der früher in einer solchen Einrichtung in Olten gearbeitet hat. Jetzt, wo es die Szene so nicht mehr gebe, sei der Bedarf nach solchen Auffangstellen nicht mehr in gleichem Masse vorhanden, so Boner, der heute die sozialen Dienste Oberer Leberberg leitet.

Notunterkünfte der Sozialdienste

Im Kanton sind die Sozialregionen für die Sozialhilfe zuständig. Mit dieser werden auch Notunterkünfte oder begleitete Wohnformen für Menschen in oder am Rande zur Obdachlosigkeit finanziert. Im Gebiet Grenchen melde das Oberamt dem Sozialdienst, wenn jemand aus der Wohnung geworfen werde. Bei Familien gelte es dann, Obdachlosigkeit «abzuwenden», so Boner. Notwohnungen, die mittels Sozialhilfe bezahlt werden, bietet der Verein «Netzwerk Grenchen» an. Diese sind laut Boner längerfristig ausgelastet.

Der Sozialdienst könne auch Personen in die Notschlafstellen in Biel verweisen, diese seien «sehr gut ausgelastet» (siehe auch Box: «Notschlafstelle im Kanton ist ‹unumgänglich›»). In der Sozialregion gebe es rund fünf Personen ohne festen Wohnsitz. «Es müssen keine Menschen auf der Gasse schlafen, wenn sie sich an den Sozialdienst wenden», sagt der Sozialdienstleiter klar.