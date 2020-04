Keine Einnahmen wegen Corona: Sikypark bittet in der Notsituation um Spenden

Auch in Zeiten des Corona-Lockdowns müssen die Bewohner des Sikyparks in Crémines versorgt werden. Tierpflegerinnen und Tierpfleger arbeiten weiter. «Obwohl alle Einnahmen wegfallen, bleiben die Kosten für die Betreuung und Versorgung unserer Tiere von rund 100’000 Franken pro Monat bestehen», schreibt Thomas Haas, Präsident des Vereins SikyFriends, in einer Mitteilung.

Wie lange diese Situation anhält, könne niemand beurteilen. Es sei davon auszugehen, dass dies

mehrere Wochen, sogar Monate dauert. Haas spricht Klartext: «Das heisst, dass der Sikypark in dieser Zeit keinerlei Einnahmen hat. Daher ist eine finanzielle Hilfe für den Sikypark unumgänglich.»

Er bittet um Hilfe. «Sie können mit einer Spende, egal in welcher Höhe, dazu beitragen, den Sikypark in dieser Notsituation zu unterstützen.» Die Spende werde vollumfänglich den Tieren und seinen Helfern im Sikypark zu Gute kommen. (mgt)