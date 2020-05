Keine Eile mit Weile bei «Jetz si mir draa!» – ohne Corona wäre Ablehnung schwierig geworden

Das Anliegen hat nach wie vor seinen Charme. «Jetz si mir draa!» tönt nach: Endlich bekommen wir das, was uns zusteht, oder, in diesem Fall, endlich wird uns nicht mehr genommen, was uns gehört. Kaum eine Volksinitiative hat in den vergangenen Jahren die Politik innerhalb von so kurzer Zeit elektrisiert wie das von einem überparteilichen Komitee getragene Steuersenkungsanliegen. Es ist und bleibt sympathisch, weil es das Richtige will. Drei Punkte gilt es zu bedenken.

Erstens: Niemand konnte zum Zeitpunkt, da die Initiative eingereicht wurde, wissen, dass die Welt in diesem Jahr noch viel anders würde, als wir uns das vielleicht vorgestellt hatten. Mit tief greifenden Auswirkungen auf uns Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf die Gesellschaft– und auf Staat und Wirtschaft. Nicht nur die staatlichen Unterstützungsleistungen gehen in die Millionen, über den Tag hinaus werden auch Steuerausfälle zu beklagen sein. Solche, die nicht innerhalb eines Jahres kompensiert sein werden. Schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass just Anfang 2020 die Unternehmenssteuerreform in Kraft getreten ist. Es wird also ein Dreifacheffekt auf den Staatshaushalt durchschlagen. Wäre Solothurn Zug, könnten sich Regierung und Parlament antizyklisch verhalten und die Steuern senken. Doch Solothurn ist Solothurn. Spielraum für weitere Steuersenkungen gibt es derzeit nicht. Schon gar nicht im Ausmass und über die Dauer, wie es «Jetz si mir draa!» vorsieht. Sie hätte bei Kanton und Gemeinden Steuerausfälle von 300 Mio. Franken zur Folge. Allein der Kanton würde ab 2023 jährlich über 60, ab 2030 gar über 130 Mio. Franken verlieren. Wie soll das ein coronageschwächter Haushalt verkraften?

Zweitens: In Zeiten, da die Mittel knapper werden, auf breiter Front Steuererleichterungen zu schaffen, kann gerade in der Krise ein Rezept sein, um mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen der Rezession entgegenzusteuern. Doch das ist graue Theorie. Finanzkraft und Wirtschaftsstruktur sind hierzulande nicht derart, dass ein solches Experiment aufgehen könnte. Vielmehr könnte es ins Gegenteil kippen. Und davon hätte dann auch niemand etwas. Man braucht nicht, mit prophetischen Gaben ausgestattet zu sein, um zu erkennen, dass aufgrund der veränderten Parameter allein die Erhaltung der staatlichen Leistungen im Bildungs-, Gesundheits-, Kultur- und Sozialbereich eine herkulische Aufgabe darstellt. Nicht auszumalen, welche Verteilungskämpfe um die weniger werdenden Mittel geführt werden müssten, wenn gleichzeitig eine breit angelegte fiskalische Entlastung gewährt würde. Jene, die dann etwas weniger Steuern zahlen müssten, wären die gleichen, denen die weggesparten elementaren Leistungen des Staates fehlten.