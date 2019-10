Die präparierten Cervelats enthielten Rasierklingen und Stecknadeln, wie aus der Anklage hervorgeht. Auch Rattengift wurde nachgewiesen. Vor Gericht stand am Mittwochmorgen aber nicht etwa irgend ein mutmasslicher Hundehasser, sondern die Halterin von Jagdterrier «Franky» und den beiden Malinois «Hidalgo» und «Dart».

Dass seine Mandantin als Angeklagte vor dem Gericht stehe, sei «ein Skandal», fand der Verteidiger harte Worte. Die junge Frau sei nicht Täterin, sondern Opfer.

Die Strafverfolgungsbehörden hätten sich mit Tunnelblick auf seine Mandantin eingeschossen und es sich zu einfach gemacht. Natürlich habe die junge Frau damals hohe Schulden gehabt und sei wohl mit ihren drei nicht einfachen Hunden an ihre Grenzen gestossen.

Doch wäre sie wohl kaum mit den schwer kranken Tieren spätabends noch in eine Tierklinik gefahren für eine Notoperation, wenn sie ihre Hunde hätte los haben wollen. Sie hätte sie einfach verenden lassen können, das wäre wesentlich einfacher gewesen, folgerte der Verteidiger.

Die Ermittler hätten im Wohnumfeld der Frau auch nur mit dem Siedlungsabwart und einer Bewohnerin gesprochen, obschon sich offenbar sehr viele Nachbarn an dem Hundegebell gestört hatten, führte der Verteidiger weiter aus. Die Frau dürfe nicht aufgrund "hemdsärmliger und haltloser Vorwürfe" verurteilt werden, sondern sei in allen Punkten freizusprechen, so der Verteidiger.