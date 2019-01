Abgekartetes Spiel oder nicht? Fakt ist: Exakt eine Woche vor Ablauf der Wassernutzungskonzession erhielt das Kernkraftwerk Gösgen (KKG) Ende September des vergangenen Jahres die neue Bewilligung. Das Gesuch war zwar schon Mitte März 2017 eingereicht worden, konnte aber erst Anfang Juli 2018 vervollständigt werden. Dafür ging es danach umso schneller: Es wurde vom Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) in Windeseile geprüft und bewilligt – die Verfügung ging am 21. September beim KKG ein; am 28. September 2018 lief die alte Konzession aus.

Für den Gerlafinger SP-Nationalrat Philipp Hadorn war klar: Das KKG musste vom Uvek gewusst haben, dass eine neue Konzession erteilt würde. Was das Uvek bestritt. Zudem beschied der Bundesrat Hadorn, erstens verfüge das KKG über eine unbefristete Betriebsbewilligung, zweitens dürfe es betrieben werden, so lange seine Sicherheit garantiert sei. Und dies, obwohl im Verfahren um die Wassernutzungskonzession betont wurde, für die Betriebsbewilligung habe eine solche zwingend vorzuliegen.