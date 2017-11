Und weiter: «Die demographische Entwicklung zeigt, dass immer mehr Menschen 100-jährig werden.» SVP-Frau Ehrsam zeigt sich in ihrem Vorstoss überzeugt: «Für die Jubilare ist dieser hohe Besuch des Landammanns eine grosse Ehre. Der Wertgegenstand oder der Holzstuhl bedeutet einer 100-jährigen Person wohl viel weniger.»

Als nächstes muss nun der Regierungsrat zur Interpellation Stellung nehmen. So will die SVP-Politikerin etwa beantwortet haben, wie viel Gramm Gold verschenkt worden sind und was das den Steuerzahler gekostet hat.

Vor Sparmassnahmen gefeit war die Tradition nicht: Bereits einmal hat der Regierungsrat aus Kostengründen das Goldgeschenk von 100 auf 50 Gramm reduziert. Die meisten Jubilarinnen – es sind viel mehr Frauen als Männer – bevorzugen das Gold und wählen nicht den Stuhl. Zudem feierte die Regierung früher den 99. Geburtstag, also den Eintritt ins 100. Lebensjahr. Das änderte Mitte der 90er-Jahre.