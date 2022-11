Katasterschätzung Verschnaufpause für Solothurner Grundeigentümer: Steuervorlage wird vorerst auf Eis gelegt Der Regierungsrat sistiert die Arbeiten an der Revision der Katasterschätzung bis auf Weiteres. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Die Steuerbewertung von Grundstücken basiert im Kanton Solothurn auf den Preisen in den 1970er-Jahren. Archiv

Wende im Fall eines hoch umstrittenen Politikums im Kanton: Der Regierungsrat lässt die Revision der Katasterschätzung vorerst einmal in der Schublade verschwinden. Wobei Finanzdirektor Peter Hodel «vorerst» betont. Es bleibe das Ziel, das Problem zu lösen und den Auftrag des Parlaments für eine bundesrechtskonforme Lösung zu erfüllen.

Das Problem: Die Katasterschätzung, das System zur Bestimmung der Vermögenssteuerwerte von Liegenschaften, basiert im Kanton Solothurn auf den Immobilienpreisen von 1970. Grundsätzlich ist aber jedes Vermögen zu seinem effektiven Wert zu versteuern, die Katasterwerte liegen im Kanton Solothurn somit deutlich zu tief – seit Jahren, ja seit Jahrzehnten.

Das Bundesrecht gesteht zwar einen Spielraum zu, aber unter 70 Prozent des effektiven Verkehrswerts dürfte der Katasterwert einer Liegenschaft eigentlich nicht liegen. Jeder Versuch, die Katasterschätzung bundesrechtskonform zu reformieren, wird im Kanton Solothurn somit zu einer höheren Vermögenssteuerbelastung der Grundeigentümerinnen und -eigentümer führen.

Zuerst einen Volksentscheid abwarten

Der jüngste Entwurf zur Lösung des Problems sieht vor, die steuerliche Mehrbelastung der Hauseigentümer im Umfang von knapp 19 Millionen (nur Staatssteuer) über eine Reduktion des Staatssteuerfusses für die Einkommenssteuer zu kompensieren. Das käme dann aber nicht nur den Hauseigentümerinnen und -eigentümern, sondern allen Steuerpflichtigen zugute. Und offen bliebe auch, ob und wie die Gemeinden bei der Kompensation mitziehen.

Der Plan fiel in der Vernehmlassung durch, und inzwischen ist auch die Volksinitiative des «Jetz si mir draa»-Komitees um SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann zu Stande gekommen, die ein Moratorium für die Revision der Katasterschätzung bis 2032 verlangt.

Der Regierungsrat hat nun am Dienstag beschlossen, die Arbeiten an der Revision zu sistieren, bis über diese Volksinitiative abgestimmt worden ist. Die Abstimmung soll voraussichtlich am 18. Juni 2023 stattfinden.

Regierung will an Reform festhalten

Das sei kein Gesinnungswandel, sagt Finanzdirektor Peter Hodel. Bis definitiv festgestanden sei, dass die Initiative zu Stande kommt, habe man die Gesetzgebungsarbeiten fortgeführt, aber nun mache das vorerst keinen Sinn mehr. Das Stimmvolk habe über die Grundsatzfrage zu entscheiden, ob das veraltete System noch während mindestens zehn Jahren beibehalten werden soll oder nicht.

Seitens der Regierung sei man aber weiterhin überzeugt, dass es die Revision der Katasterschätzung braucht und man werde die Arbeiten daran bei einem Nein zur Moratoriumsinitiative auch wieder aufnehmen.

Obwohl die Regierung ihre Botschaft an den Kantonsrat zur Initiative (sie soll in der Januar-Session beraten werden) erst am 20. Dezember verabschieden wird, ist damit auch schon gesagt: Man wird die Ablehnung empfehlen und sieht auch keinen Sinn darin, der Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen.

Lehnt das Stimmvolk die Zwillingsinitiative 1 ab (eine zweite fordert ein Moratorium für jegliche Anpassungen von Steuerabzügen), macht man sich in Peter Hodels Finanzdepartement wieder an die Arbeit, eine mehrheitsfähige Vorlage auszuarbeiten. Sie wird sich mit Sicherheit deutlich vom vorliegenden Entwurf unterscheiden, denn es werde in diesem Fall eine zweite Vernehmlassung geben, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

«Der Druck hat gewirkt»

Die Regierung verfolge weiter das Ziel, die Vorlage «aufkommensneutral» zu gestalten. Will heissen: unter dem Strich ohne Steuer-Mehreinnahmen für den Staat. Statt der Senkung des Staatssteuerfusses könne man sich einen höheren Freibetrag für die Vermögenssteuer und die Einfrierung der Eigenmietwerte für zehn Jahre vorstellen, sagt Finanzdirektor Peter Holdel.

Das «Jetz si mir draa»-Komitee zeigt sich erfreut über den Beschluss der Regierung, der Druck seiner Initiative habe gewirkt. «Mit der Fortführung der Revision unter dem Damoklesschwert der Volksabstimmung hätte der Regierungsrat einen Totalschaden riskiert», meint Rémy Wyssmann.