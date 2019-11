«Karma is a bitch»: Nur zwei Solothurnerinnen sind beim «Bachelor» noch im Rennen

Natalie musste letzte Woche die Sendung «Der Bachelor» auf «3+» verlassen. Drei von vier Solothurnerinnen sind damit in der dritten Folge noch im Rennen. Keine von ihnen darf aber zum Taffheits-Check antreten. Es sind Hippie-Kandidatin Amy (26), Kücken Sindy (19), Playmate Tanja (31) und die Sportskanone Desiree (27), die um den Tagessieg kämpfen dürfen.

Die Challenge, die sich Bachelor Patric Haziri überlegt hat, zusammengefasst: Ein Rennen mit Quads, Kokosnüsse-Ziehen und Palmen-Klettern. Die Gewinnerin der weissen Rose darf jedes Date crashen. Doch bevor der Triathlon überhaupt gestartet werden darf, muss für den Energieboost ein Glas Blut getrunken werden. Das sei eine alte thailändische Tradition, meint Patric. Igitt!

Während die anderen sich im Dschungel mit den Quads und Palmen abrackern, und Desirée abräumt, lästert die Trimbacherin Ramona mit Best Friend Deborah. «Unsere Erzfeinde sind endlich weg!» Hoffentlich käme das langweilige Viererpack nicht zurück.

Als der Bachelor den Frauen per Brief mitteilt, dass die Zürcherin Grace (27) am Abend aufs romantische Einzeldate darf, dreht Yiankarla fast aus. «Es kackt mich einfach an», meint sie enttäuscht. So gerne würde die 23-jährige Grenchnerin endlich alleine mit ihrem «Papi Chulo» Patric sein.

Es knistert

Doch was meinte der Bachelor mit den zwei angekündigten Überraschungen für die Frauen in der Villa? Eine ist angenehm – eine Massage durch zwei schnucklige und flirtwillige Jungs. «Ich lasse mich sicher nicht durch einen Mann betatschen», meint Yiankarla bestimmt und will sich nicht massieren lassen. Sie könne Patric sonst nicht in die Augen schauen. Andere finden das weniger schlimm. Sie geniessen die Entspannung.

Grace geniesst ihr Date auch sehr. Es knistert zwischen Patric und ihr – und es kommt am Strand zum ersten Kuss der Staffel! Uuuu! Das ist dann beim Frühstück natürlich auch das Thema Nummer eins. Die Stimmung ist dahin. «Ich werde so richtig hässig, ich will so etwas doch nicht wissen», sagt Yiankarla säuerlich. Noch wütender wird sie, als sie für die nächste Challenge nicht ausgesucht wird. Steffi aus Solothurn hat da mehr Glück. Sie ist eine von fünf, die zum sexy Fotoshooting mit dem Bachelor antreten und sich Chancen auf eine rote Rose ausmalen darf. Die 23-Jährige präsentiert sich Patric als Engel mit Herzchen, als Amor. «Ich kann mit Sicherheit auch verführerisch sein und habe Liebe zu vergeben», meint sie. Die Chemie zwischen ihr und Patric sei sicher da. Sie würden bisher still kommunizieren. «Aber wer weiss, vielleicht wird das Feuer ja entfacht. Stille Wasser sind tief.» Die Idee, ihre Flügel Patric umzulegen, quittieren die anderen Frauen mit «härzig». Es sei aber auch «lasch» gewesen.

Yiankarla hat sich derweil immer noch nicht wieder eingekriegt. Im Gegenteil: Als Alessia ihr Shooting beendet, stürmt sie in die Mitte. «Das hätte man besser machen können», meint sie. Eifersüchtig zu sein, dazu habe sie keinen Grund, aber sie müsse doch zeigen, wer hier die Hosen an hat. Sagst, und kreiselt ihre Hüften an den Bachelor heran.

Am Schluss muss sich der Zürcher Rosenkavalier entscheiden, wen er fix in die nächste Runde nehmen will. Domina Selina gewinnt mit der frechsten Performance, die einen Kuss beinhaltete.

Eine muss gehen

Und was wäre eine «Bachelor»-Folge ohne noch ein bisschen mehr Streit und Zickereien? Rapi (26) wird mit Anschuldigungen konfrontiert. «Sie hat mich am Rücken mit ihrer Zigarette verbrannt», berichtet Steffi. Sie sei sich nicht sicher, ob es Rapi nicht extra gemacht habe. «Aber sie hat definitiv zu wenig Respekt vor anderen Menschen.» Zu viert wird versucht, das Gespräch mit ihr zu suchen. Eine Entschuldigung? Fehlanzeige. Rapi haut ab. «Ich bin der Meinung, dass sie lügen. Sie suchen nur einen Grund, jemanden rauszuwerfen.»

Patric nimmt sich der Situation an. Rapi reagiert aggressiv und beschuldigt die anderen. Der Bachelor hat seine Entscheidung gefällt: «Du musst die anderen Mädels in Ruhe lassen und jetzt abreisen.»