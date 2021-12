Kapo Solothurn Zeugen gesucht: Unfallfahrer fährt nach Kollision in Walterswil einfach davon In Walterswil kam es am Freitagabend zu einer Streifkollision. Der unbekannte Unfallfahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen.

Das beschädigte Unfallauto. zvg

In Walterswil kam es am Freitagabend zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos. Der unbekannte Unfallverursacher hat sich gemäss Kantonspolizei Solothurn nach dem Vorfall von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Wie die Kapo Solothurn schreibt, wurde dabei niemand verletzt. Nun werden Zeugen gesucht.

Unfallstelle am Freitagabend. zvg

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, 10. Dezember 2021, um zirka 17.55 Uhr. Der Autofahrer war auf der Walterswilerstrasse in Walterswil in Richtung Däniken unterwegs. Im Bereich einer leichten Linkskurve bemerkte er einen Kleinwagen, welcher ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Trotz Ausweichversuch kam es zu einer seitlichen Streifkollision zwischen den beiden Autos. Gemäss ersten Abklärungen könnte es sich beim gesuchten Auto um einen grauen VW Golf handeln, welcher auf der linken Seite erheblich beschädigt sein dürfte.

Die an diesem Verkehrsunfall mitbeteiligte Person und/oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80.