Mittwochmorgen Oberbuchsiten: Brand in leerstehendem Bauernhaus – verletzt wurde niemand An der Hauptstrasse in Oberbuchsiten kam es am Mittwochmorgen im Dachstock eines unbewohnten Bauernhauses zu einem Brand. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr von Oensingen und Oberbuchsiten im Einsatz. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Das Bauernhaus an der Hauptstrasse in Oberbuchsiten brannte aus noch ungeklärten Gründen. Kurz vor 6 Uhr am Mittwochmorgen wurde eine entsprechende Meldung der Kantonalen Alarmzentrale gemeldet, berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.

Angehörige der Feuerwehren Oberbuchsiten und Oensingen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Auf Grund der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die Hauptstrasse für etwas mehr als eine Stunde gesperrt.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht.