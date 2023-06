Kantonsverwaltung Angebliche Lohnversprechen für die Topkader: Der Kantonsrat sieht das Problem der SVP nicht Zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat die Solothurner Regierung Beschlüsse zum weiteren Vorgehen in Sachen Anstellungsverhältnis der Verwaltungskader gefasst. Das sorgte nur auf einer Seite für Empörung.

Gesichert: Zugang ins Zentrum der Solothurner Verwaltung. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Überprüfung der Strukturen des Gesamtarbeitsvertrags für das Staatspersonal und die Unterstellung von Verwaltungskadern unter ein separates Kaderreglement ausserhalb des Gesamtarbeitsvertrags ziehen sich hin. Was der Regierungsrat schon einmal beschlossen hat: Die Lohneinreihung von ausgesuchten Topkadern soll überprüft und deren Lohn gegebenenfalls rückwirkend auf den 1. Januar angepasst werden. Ein Lohnvergleich hatte ergeben, dass andere Kantone ihren Topleuten in der Verwaltung rund zehn Prozent mehr zahlen.

Die SVP witterte einen Skandal: zum einen, weil der entsprechende Regierungsbeschluss überhaupt erst durch ein Aktenherausgabegesuch ihres Kantonsrats Rémy Wyssmann (Kriegstetten) bekannt wurde. Zum anderen, weil hier an der Budgethoheit des Kantonsrats vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen und schliesslich auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung des Staatspersonals.

In Lohnklasse 24 und höher, wo der Regierungsrat für die Einreihung zuständig ist, sind 175 Mitarbeitende der Verwaltung eingeteilt. Zur Debatte steht aber nur der Lohn einer ausgesuchten Gruppe von 36 Topkadern, die direkt der Regierung unterstellt sind. Eine kleine Kaste innerhalb der Verwaltung könne sich faktisch einfach aus der Staatskasse bedienen, wetterte Wyssmann im Februar in dieser Zeitung.

Kaum jemand im Kantonsrat sieht ein Problem

Aber er blieb am Mittwoch im Kantonsrat allein auf weiter Flur, niemand wollte sich am Vorgehen der Regierung stören. Hier gehe es nur um die politische Profilierung, nicht um die Aufdeckung eines Missstands, meinte Stefan Hug (SP, Zuchwil). Über die Reihenfolge (zuerst Lohnfrage klären, dann das Kaderreglement) könne man vielleicht streiten, aber grundsätzlich tue der Kanton gut daran, sein Personal im interkantonalen Vergleich gut zu bezahlen, so Daniel Urech (Grüne, Dornach).

Und wichtig: Anders als im Vorstoss der SVP suggeriert, seien keinesfalls schon Lohnerhöhungen beschlossen beziehungsweise verbindlich zugesichert worden. Unter diesem Aspekt sah auch Daniel Probst (FDP, Olten) kein Problem mit dem Vorgehen der Regierung. Es sei wichtig und richtig, dass sie sich Gedanken dazu macht, wie man die Leute in Schlüsselpositionen beim Kanton halten kann.

Nur in einem Punkt gab es auch Kritik von ausserhalb der SVP: Dass eine Lohnerhöhung für Kaderleute der Verwaltung gegebenenfalls rückwirkend erfolgen soll, sei fragwürdig, so Patrick Schlatter (Mitte, Oberdorf). Das erschliesse sich ihm tatsächlich auch nicht ganz, meinte auch SP-Sprecher Hug.