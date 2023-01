Kantonsratssession Die Spitalbaustellen beschäftigen die Solothurner Politik Am Dienstag beginnt die Januar-Session des Solothurner Kantonsrats. Zum Thema werden auch die jüngsten personellen Turbulenzen in der Solothurner Spitäler AG.

Neu- und Rückbau des Bürgerspitals Solothurn. Hanspeter Bärtschi

In der zweitägigen Januarsession des Kantonsrats, die am Dienstag startet, stehen fast ausschliesslich parlamentarische Vorstösse zur Debatte. Zu reden geben dürfte aber auch das einzige Sachgeschäft. Die Botschaft des Regierungsrats zum Verpflichtungskredit für ein Darmkrebs-Früherkennungsprogramm ist der SVP und der FDP zu lückenhaft. Beide Fraktionen wollen das Geschäft zur Überarbeitung an die Regierung zurückweisen. Vermisst wird unter anderem eine Erklärung dazu, warum die jährlichen Kosten des Programms mit über 400'000 Franken mehr als doppelt so hoch veranschlagt werden als ursprünglich geschätzt.

Beschäftigen dürften das Parlament auch die jüngsten personellen Turbulenzen im Bürgerspital Solothurn. Für einen Vorstoss, der Erklärungen der Regierung zur Kommunikation und zu ihrer Aufsichtsfunktion verlangt, wird die dringliche Behandlung beantragt.

Die Fraktionen nehmen zu drei weiteren Geschäften Stellung:

Das sagt die FDP: Der Kanton gibt sich zu stark in das Projekt ein. Er hat das Projekt bewilligt, hat 100'000 Franken gesprochen und will zudem auch noch mit 2 Personen in der wissenschaftlichen Begleitgruppe mitwirken. Das ist des Guten zu viel für ein grundsätzlich privates Projekt. Im Sinne des sorgsamen Umgangs mit den Lotteriefonds- und Kantonsgeldern rufen wir die Regierung dazu auf, das Engagement des Kantons generell, jedoch auch in diesem Projekt, inkl. des personellen Engagements in der Begleitgruppe auf ein Minimum zu reduzieren.

Das sagt die Mitte: Nach wie vor lässt dieses Geschäft die Emotionen in der Landwirtschaft, bei Waldbesitzern und auch Jägern hochgehen. Es ist daher nachvollziehbar, dass die gesprochene Unterstützung Fragen aufwirft. Allerdings ist festzuhalten, dass die Lotteriegelder reglementskonform den Bereichen Umwelt, Natur und Landschaft zugesprochen wurden. Inhaltlich geht es darum, die Testherde für die nächsten fünf Jahre, insbesondere deren wissenschaftliche Begleitung, mit rund einem Sechstel (100'000 Franken) der Gesamtkosten von 571 000 Franken zu unterstützen.

Das sagen die Grünliberalen: Ja. Aus Sicht der GLP erfolgte die Kostengutsprache aus dem Swisslosfonds korrekt. Wir sehen im Projekt Chancen für die Region Thal und für die Biodiversität. Es ist aber wichtig zu erfahren, ob die Ansiedlung der Wisente für Forst-, Landwirtschaft und Bevölkerung verträglich umgesetzt werden kann. Genau dafür braucht es wissenschaftliche Daten. Diese sollen auch mit Hilfe der Gelder aus dem Swisslosfonds nun erhoben werden können.

Im Thal wird die Wiederansiedlung von Wisenten versucht. Bruno Kissling

Das sagt die SP: Ja. Ein solch einmaliges, gut abgestütztes und vorbereitetes Projekt ist bestens geeignet für die Förderung aus dem Swisslosfonds und erfüllt alle notwendigen Kriterien. Dieser Vorstoss ist eine unnötige Täubelei der wenigen Gegner eines spannenden Auswilderungsprojekts, das gerade dem Thal neue Impulse bringt. Wir unterstützen sehr, dass es wissenschaftlich begleitet wird, und freuen uns darüber, dass dadurch möglicherweise im Thal der Wisent wieder angesiedelt werden kann.

Das sagen die Grünen: Die Erforschung des Wisents als Teil der einst heimischen Tierwelt und die Abklärung der Möglichkeit einer Wiederansiedlung sind sinnvoll. Weil aus dem Swisslos-Fonds explizit auch Projekte im Bereich Umwelt-Natur-Landschaft unterstützt werden können und weil das Projekt im Kanton Solothurn umgesetzt wird, begrüssen wir den entsprechenden Beitrag und halten ihn für absolut zulässig. Das Wisentprojekt ist eine Chance für das Thal und für die Solothurner Natur.

Das sagt die SVP: Nein. Wir sehen diesen Beitrag kritisch. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft sollte nicht Politik betrieben werden. Die Lotteriegelder dürfen nicht dazu benutzt werden, politische Vorhaben anzustossen und zu fördern. Umso mehr, da dieses Projekt äusserst umstritten ist. Die Lotteriegelder sind für das Gemeinwohl einzusetzen.

Das sagt die FDP: Nein. Veloabstellplätze entsprechen den heutigen Ansprüchen von Mietern und Käufern von Wohnungen und Liegenschaften. Investoren ist dies wohlbekannt und sie planen entsprechend. Zudem haben gerade die Städte bereits heute Auflagen für Veloabstellplätze. Gestaltungspläne sind Sache der Gemeinden und Städte und nicht des Kantons. Dies bewirkt, dass vor Ort geeignete und angemessene Lösungen möglich sind. Das ist gut so. Wir sind gegen eine weitere unnötige kantonale Vorschrift.

Das sagt die Mitte: Die Zahl von Velos und E-Bikes nimmt stark zu. Der Infrastrukturbedarf, auch der von Abstellplätzen, wächst. Für die Gestaltungspläne sind die Gemeinden zuständig. In den Sonderbauvorschriften können Anforderungen an Veloabstellplätze erwähnt werden. Bei der Vorprüfung weist der Kanton auf diese Möglichkeit hin. Wir vertrauen darauf, dass die Gemeinden zusammen mit der Bauherrschaft und unter Aufsicht des Kantons die richtigen, velofreundlichen Massnahmen treffen. Dafür braucht es keine Gesetzesänderung.

Das sagen die Grünliberalen: Nein. Die grünliberale Fraktion anerkennt ein grosses Bedürfnis nach Veloabstellplätzen. Eine hoheitliche Regelung von Seiten Kanton ist aber nicht zielführend. Bereits heute hat die Gemeinde die Möglichkeit, solche Vorschriften im Rahmen von Gestaltungsplänen zu erlassen. Die Nachfrage der Mieter und Mieterinnen wird dafür sorgen, dass genügend Plätze für Fahrräder bei Neubauten realisiert oder später nachgerüstet werden.

Veloparking am Bahnhof Olten. Bruno Kissling

Das sagt die SP: Ja. Ein eindeutiger Trend zu mehr Veloverkehr und zur Elektrifizierung des Veloverkehrs zeichnet sich seit 20 Jahren klar ab. Damit werden unsere Strassen vom Autoverkehr entlastet. Leider gibt es immer noch Investoren, die bei Neubauten dennoch zu wenig Veloeinstellplätze schaffen. Es ist zwingend notwendig, dass gedeckte Veloabstellplätze in genügender Zahl und am richtigen Standort gebaut werden, um den Veloverkehr weiter attraktiv zu gestalten. Deshalb braucht es klare Vorgaben für Bauherren, auch im Gestaltungsplan.

Das sagen die Grünen: Ja, wir unterstützen diese Forderung. Erfahrungen haben gezeigt, dass das Velo beziehungsweise die Velofahrenden in Gestaltungsplänen oft nicht oder nur ungenügend berücksichtigt werden. Mit diesem Auftrag soll sich das nun ändern. Die Zukunft im Nahverkehr liegt aus unserer Sicht ganz klar beim Velo. Diese Idee muss von uns allen mitgetragen werden. Die Solothurner Stimmbevölkerung will die Veloförderung und hat bereits 2018 den Bundesbeschluss dazu mit über 70 Prozent angenommen. Setzen wir endlich um, was die Bevölkerung will.

Das sagt die SVP: Nein. Der Bedarf ist je nach Gemeinde unterschiedlich, darum sollte der Kanton keine verbindlichen Vorgaben machen und es den Gemeinden überlassen. Wir unterstützen die aktuelle Praxis, dass die Entscheidung über die Anzahl Veloabstellplätze bei den Gemeinden liegt.

Das sagt die FDP: Dass der Unterricht an unseren Schulen nicht durch die politische Gesinnung der Lehrperson gefärbt wird, ist ein wichtiger Grundsatz. Wir sehen daher die Lehrerinnen und Lehrer in der Pflicht, diesen Aspekt ihrer Arbeit sehr ernst zu nehmen. Dass es in Einzelfällen zu problematischen Situationen kommen kann, ist nicht zu verhindern und muss durch die Schulleitung gelöst werden. Die geforderte Studie würde hohe Kosten verursachen, wäre kaum umsetzbar und würde das Problem nicht lösen.

Das sagt die Mitte: Nein! Gemäss den geltenden bildungspolitischen und gesetzlichen Vorgaben werden die Schülerinnen und Schüler von den Lehrpersonen nach professionellen Standards und ideologiefrei unterrichtet. Es bestehen bereits verschiedene Kontrollmechanismen, die bei aufkommenden Fragen beansprucht werden können (u. a. Kontakt zu Schulleitungen, externe Schulevaluation). Eine solch umfassende Umfrage (Primarschule bis Sek-II-Stufe) würde hohe Kosten verursachen und wäre mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden.

Das sagen die Grünliberalen: Nein. Das Rekrutieren und Führen von Lehrpersonen liegt im Aufgabenbereich der Schulleitung. Würden Lehrpersonen politisch nicht neutral unterrichten, käme dies bei der internen oder externen Schulevaluation ganz sicher zu Tage, der Elternrat würde intervenieren, die Schulleitung würde entsprechende Feststellungen im Team oder während Unterrichtsbesuchen machen und die Lehrpersonen spätestens beim Mitarbeitergespräch sensibilisieren respektive abmahnen.

Das sagt die SP: Nein. Dieser Vorstoss ist ein unbegründetes und unverschämtes Misstrauensvotum gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Solothurn. In Zeiten des Fachkräftemangels ist zudem ein solches Misstrauen höchst kontraproduktiv. Es würde auch hohe Kosten und zusätzliche Administration verursachen. Die Schule verfügt, wie kaum eine andere öffentliche Institution, schon heute über viele Kontrollmechanismen wie Schulleitungen oder eine politisch gewählte Behörde, welche die Aufsicht über die öffentlichen Schulen hat.

Legen die Lehrkräfte im Unterricht die gebotene politische Neutralität an den Tag?. Chris Iseli

Das sagen die Grünen: Nein. Dass politische Inhalte an Schulen neutral vermittelt werden sollen, steht für die Grünen ausser Frage; die entsprechenden Rechte und Pflichten sind gesetzlich verankert und wichtig für die politische Meinungsbildung. Dass plötzlich landauf, landab in Kantonsparlamenten Alarm geschlagen und mit Vorstössen zur Neutralität an Schulen Handlungsbedarf geltend gemacht wird, hat aber womöglich weniger mit tatsächlichen Missständen zu tun als mit dem Ansinnen, das Thema Bildung zu politisieren.

Das sagt die SVP: Ja. Die Schule muss sich zurückhalten, die Schüler weltanschaulich oder parteipolitisch zu beeinflussen. Wir haben aufgrund vieler Meldungen den Eindruck erhalten, dass dieser Grundsatz der politischen Neutralität nicht eingehalten wird. Um den Handlungsbedarf abzuklären, möchten wir eine Umfrage. Wir haben kein Verständnis dafür, dass der Kanton die Schüler über die Lebensumstände und Gehalt der Eltern befragt, jedoch die Einhaltung von politischen Grundsätzen an den Schulen nicht erheben möchte.