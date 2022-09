Kantonsrat Tagesschulen im Kanton Solothurn prüfen? Nur die SVP stellt sich quer Von einer Verpflichtung ist nicht die Rede. Dennoch stösst die Prüfung besserer Rahmenbedingung zur Führung von Tagesschulen auf Skepsis.

Die Stadt Solothurn führt die Tagesschule Brühl. Hanspeter Bärtschi

Es ist lediglich ein Prüfungsauftrag. Der Regierungsrat soll darlegen, wie gesetzliche und organisatorische Rahmenbedingungen für das Führen von Tagesschulen durch die Träger der Volksschule, also die Gemeinden, geschaffen werden könnten. Und dies «in Abhängigkeit zu anderen familien- und schulergänzenden Betreuungsangeboten».

Hier sehen die Urheber des entsprechenden Auftrags, die Grünen, nämlich eine Chance: Unterricht und Betreuungsangebote unter einem organisatorischen Dach zu ermöglichen, könne administrative Hürden abbauen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern.

Hier einmal eine Auslegeordnung zu den verschiedenen Angeboten und den Möglichkeiten für eine bessere Vernetzung zu machen, sei sicher nicht falsch, da war man sich im Kantonsrat am Mittwoch (fast) einig. Bedingung: Diese Auslegeordnung darf nicht in ein Obligatorium zur Einrichtung von Tagesschulen für die Gemeinden münden. Das sei die rote Linie, so FDP-Sprecher Marco Lupi (Solothurn).

Quer stellte sich nur die SVP, nach dem Motto: Wehret den Anfängen. «Die linken Forderungen zielen alle in die gleiche Richtung: die Kinderbetreuung möglichst früh an den Staat abzugeben», so Sprecherin Andrea Meppiel (Hofstetten). Der Auftrag wurde mit 65 : 26 Stimmen erheblich erklärt.