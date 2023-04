Kantonsrat Ärger über Ausgleichskasse Solothurn: Volksauftrag zur Absetzung der Führung dürfte ins Leere zielen Volkes Seele kocht, jedenfalls die von 142 Bürgerinnen und Bürgern, die einen Volksauftrag zur Absetzung des Verwaltungsrats der Ausgleichskasse Kanton Solothurn unterzeichnet haben. Aber ihr Vorstoss soll ungültig erklärt werden.

Die Bürger, die eine neue Führung für die Ausgleichskasse fordern, dürften im Kantonsrat wohl auflaufen. Bild: Thomas Ulrich

Ein hoher Pendenzenberg und damit verspätete Behandlungen insbesondere von Gesuchen für Ergänzungsleistungen führten zu grosser Verärgerung über die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn. Nachdem der Kantonsrat einem Auftrag der SVP für eine Neubesetzung des Verwaltungsrats letztes Jahr die Dringlichkeit verwehrte, wurden Unterschriften für einen Volksauftrag zur gleichen Sache gesammelt.

Der Auftrag der SVP verlangte eine dahin gehende Gesetzesänderung, dass der gemeinsame Verwaltungsrat von Ausgleichskasse und IV-Stelle künftig vom Kantonsrat zu wählen ist und das zuständige Mitglied des Regierungsrats den Verwaltungsrat von Amtes wegen präsidiert.

Diesen Auftrag lehnte der Kantonsrat nun in der März-Session ab, das Thema wird ihn aber mit dem Volksauftrag mit ähnlicher Forderung aber erneut beschäftigen. Oder eben nicht: Der Volksauftrag verlangt keine Anpassung von gesetzlichen Grundlagen, sondern kürz und bündig, den aktuellen Verwaltungsrat der Ausgleichskasse «sofort abzusetzen». Das steht so aber gar nicht in der Macht des Parlaments, die Ratsleitung beantragt deshalb dem Plenum, den Volksauftrag ungültig zu erklären.

Im Widerspruch zu geltendem Recht

Dies, weil er gleich mit mehreren Gesetzesbestimmungen in Widerspruch stehe, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst. Mit der ultimativen Forderung nach sofortiger Absetzung des Verwaltungsrats der Ausgleichskasse verlange der Vorstosstext etwas, das über die verfassungsmässigen Kompetenzen des Parlaments hinausgeht.

Ausserdem würden mit der Stossrichtung des Volksauftrags minimale bundesrechtliche Verfahrensgarantien verletzt. Zudem betreffe der Vorstoss sowohl Wahlgeschäfte als auch Personalangelegenheiten (Disziplinarmassnahmen). Das sind zwei Bereiche, für welche das Gesetz den Volksauftrag ausdrücklich nicht zulässt.

Ihr Entscheid beziehe sich ausschliesslich auf die im Rahmen der Vorprüfung zu klärenden Fragen und stellte keine inhaltliche oder politische Würdigung des Vorstosses dar, so die Ratsleitung.

Was heisst das nun für das weitere Vorgehen? Der Kantonsrat wird an der nächsten Session im Mai über die Ungültigkeit entscheiden, wie es die Vorprüfung durch die Ratsleitung nahelegt. Folgt der Kantonsrat dem Antrag der Ratsleitung, wird der Volksauftrag abgeschrieben. Erachtet er den Volksauftrag hingegen als gültig, wird dieser an den Regierungsrat und eine parlamentarische Kommission zur Vorberatung überwiesen und kommt anschliessend in den Kantonsrat zur Beschlussfassung. (mou)