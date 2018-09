Am Dienstagnachmittag hat die Kantonspolizei Solothurn im Landhaus in Solothurn drei neue Polizistinnen und zwei neue Polizisten vereidigt, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Nach einer aufregenden und intensiven Ausbildung, der bestandenen eidgenössischen Berufsprüfung und der Durchhalteübung, haben sie nun das Gelöbnis auf die Verfassung abgelegt. Die Brevetierungsfeier fand im Beisein von zahlreichen Vertretern aus der Politik, Behörden, der Polizei und Angehörigen statt. Musikalisch umrahmt wurde sie vom Spiel der Kantonspolizei Solothurn.

«Teamplayer sind gefragt»

Im Namen des Kantons gratulierte Regierungsrätin Susanne Schaffner den neuen Polizeiangehörigen zur bestandenen Ausbildung und wünschte ihnen viel Erfolg im Beruf. «Wir

als Kanton stellen sehr hohe Anforderungen an unsere Polizistinnen und Polizisten. Ein verantwortungsvolles, respektvolles und professionelles Verhalten gegenüber der Bevölkerung ist unabdingbar». Schaffner bekräftige abschliessend, dass die Polizistinnen und Polizisten in ein Korps eintreten, dass mit Augenmass geführt werde.

Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei, hob in seiner Ansprache das korrekte Verhalten im Alltag hervor. «In unserem Beruf stehen wir in engem Kontakt zur Bevölkerung. Wichtig ist die gute Verbindung von Kopf und Herz, um mit gesundem Menschenverstand zu handeln». Die Erwartungen an die Polizei würden immer vielfältiger, so Zuber. «Wir/Sie können

es nie allen recht machen». Zuber appellierte daran, der Bevölkerung offen und auf Augenhöhe zu begegnen, um erfolgreich zu sein. Abschliessend hiess er die neuen Polizeiangehörigen herzlich im Korps willkommen.

Im Anschluss an die Ansprachen gelobten die neuen Polizeiangehörigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten, die Amtspflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen und alles zu tun, was das Wohl des Staatswesens fördert und alles zu unterlassen, was ihm schadet. Polizeikommandant Thomas Zuber überreichte ihnen daraufhin die Ernennungsurkunden. (kps)