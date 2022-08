Kantonspolizei Unbekannte stehlen Vögel aus Voliere in Dulliken – Zeugen gesucht An der Industriestrasse in Dulliken haben zwischen Sonntag- und Montagabend Unbekannte zwei Graupapageien und zwei Rosakakadus aus einem Gehege gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bild der gestohlenen Rosakakadus. zvg/kps

Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Montagabend, 28. und 29. August, in der Nähe von Schrebergärten an der Industriestrasse in Dulliken zwei Graupapageien und zwei Rosakakadus aus einer Voliere gestohlen. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mit. Sie sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder die Vögel gesehen haben. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass die vier Papageien zum Verkauf angeboten werden.

Personen, die Hinweise über den Verbleib der Vögel geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden. Telefon 062 311 80 80. (mgt)