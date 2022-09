Kantonspolizei Solothurn Dornach: 70-jährige Frau wird vermisst Seit Mittwoch, 31. August, wird die 70-jährige Marianne Keller aus Dornach vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der vermissten Person um Mithilfe.

kps

Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt, verliess Marianne Keller am Mittwoch, 31. August 2022, um zirka 10 Uhr, in Dornach ein Alters- und Pflegeheim und kehrte entgegen ihrer Gewohnheiten bis zur Stunde nicht zurück. Alle bisherigen Suchmassnahmen und Abklärungen der Polizei hätten keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib ergeben.

Zur gesuchten Frau werden folgende Angaben gemacht: Sie ist 165 cm gross und schlank, hat weisse, gewellte Haare und ist Brillenträgerin. Sie dürfte eine Handtasche mit sich führen und habe allgemein ein gepflegtes Erscheinungsbild. Was für Kleider die Vermisste trägt, sei nicht bekannt.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 71 11 oder 112/117). (kps)