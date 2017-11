Mitte November findet seit einigen Jahren der nationale «Tag des Lichts» statt. Der Tag soll alle Verkehrsteilnehmenden daran erinnern, dass jeder mit seinem Verhalten zur Verkehrssicherheit beitragen kann. Mit Beginn der Herbst- und Winterzeit verschlechtern sich die Licht- und Sichtverhältnisse und das Unfallrisiko steigt, dies besonders in der Dämmerung und in der Nacht. Mit einfachen aber wirkungsvollen Verbesserungen können alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere aber Zweiradfahrende und Fussgänger, ihre Sichtbarkeit erheblich steigern und so zur Verhinderung von Unfällen beitragen. Darum gilt: Mach dich Sichtbar – zur eigenen Sicherheit.

Tipps für Fussgänger:

helle und reflektierende Kleider oder Leuchtwesten tragen

an Armen und/oder Beinen reflektierende Bänder anbringen

Schuhe mit Sohlenblitzen ausrüsten

nie überraschend die Strasse überqueren, immer Blickkontakt suchen – gut ausgeleuchtete Fussgängerstreifen nutzen

Verzichten Sie lieber einmal auf ihren Vortritt und überqueren dadurch sicher die Strasse

Tipps für Radfahrer:

Beleuchtung und Reflektoren vor jeder Fahrt kontrollieren

Speichen-Reflektoren montieren

reflektierende Kleidung oder Leuchtweste tragen

Fahrradhelm mit Reflektoren ausrüsten

Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn werden daher am Donnerstag in den Morgen- und Abendstunden an mehreren Orten im Kanton präsent sein. Ziel ist es, die Sicherheit im Strassenverkehr zu erhöhen und auf mangelhafte Sichtbarkeit und Beleuchtung hinzuweisen. (kps)