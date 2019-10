Kantonspolizei führt eine neue Präventionskampagne «Gemeinsam gegen Einbrecher» ein

Mit Beginn der Winterzeit nimmt die Zahl der Einbrüche tendenziell zu. Einbrecher nutzen die herbstlichen Tage mit der früh einsetzenden Dämmerung und dringen vorzugsweise spontan sowohl in Einfamilienhäuser als auch in Mehrfamilienhäuser ein. Vorsicht ist auch angebracht, wenn unbekannte Personen im Wohnquartier unterwegs sind. Mit der Präventionskampagne «bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbrecher» wird ab heute bis Ende Februar 2020 mit Plakaten und Flyern in leuchtenden Farben sowie im direkten Kontakt mit der Bevölkerung daran erinnert, bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Alarmzentrale <span ">über Tel. 117 anzurufen. Dieser Anruf ist kostenlos und hat auch bei einem Einsatz der Polizeipatrouillen ohne Erfolg keine Kostenfolge für den Anrufer.

Die speziellen Sujets werden in den kommenden Monaten im ganzen Kanton Solothurn vermehrt zu sehen sein, dies

als Plakate in vielen Gemeinden im Kanton Solothurn

auf allen Patrouillenfahrzeugen der Kantonspolizei Solothurn

via Soziale Medien und Homepage der Kantonspolizei Solothurn

So schützen Sie sich

Stellen Sie sicher, dass alle Türen und Fenster immer geschlossen sind. Achtung: gekippte Fenster sind offene Fenster

Vermitteln Sie auch während der Abwesenheit den Eindruck, dass Sie zu Hause sind. In der Regel scheuen Einbrecher das Licht. Installieren Sie Bewegungsmelder, signalisieren Sie Anwesenheit mit der Hilfe von Zeitschaltuhren und verhindern Sie zudem den direkten Einblick in den Wohnbereich.

Deponieren Sie Ihre Wertsachen während der Ferienabwesenheit ausser Haus an einem sicheren Ort und lassen Sie möglichst kein Bargeld zu Hause.

Suchern Sie Nachbarschaftshilfe. Orientieren Sie diese, wenn Sie für mehrere Tage verreisen.

Zudem weisst die Polizei darauf hin, dass Einbrecher keinesfalls immer nur Männer sein müssen. Auch Frauen und Kinder verüben Einbrüche.

Film zum Thema

Die Kantonspolizei Solothurn hat 2014 einen den Kurzfilm «Spuren» zum Thema veröffentlicht. Dieser zeigt die verschiedenen Facetten der Einbruchsbekämpfung, der Ermittlung, der Prävention sowie die Folgen, die ein Einbruch bei den Geschädigten hinterlässt. Der Film gibt Einblicke in die Arbeit der Polizei – authentisch, hautnah und spannend. (ksp)