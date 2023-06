Kantonspolizei Bern Nach Fund einer toten Frau in Lengnau: ein Verdächtiger festgenommen Eine Frau ist am Sonntagmorgen leblos vor einem Wohnhaus in Lengnau nahe der Grenze zum Kanton Solothurn aufgefunden worden. Nun ist die Todesursache bekannt und eine Person wurde festgenommen.

Nachdem am Sonntag, 25. Juni, am Friedrich-Glauserweg in Lengnau eine Frau leblos aufgefunden worden war und eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden konnte, nahm die Kantonspolizei Bern umfangreiche Ermittlungen zu den Ereignissen auf.

Kantonspolizei Bern. Bild: Peter Schneider/Keystone

Im Rahmen dieser konnte am Montag ein Mann festgenommen werden, wie die Kantonspolizei Bern nun in einer Medienmitteilung mitteilt. Dieser steht im Verdacht, in die Ereignisse involviert gewesen zu sein. Untersuchungshaft wurde beim Zwangsmassnahmengericht beantragt.

Untersuchungen durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern haben in der Zwischenzeit ergeben, dass die Frau aufgrund schwerer innerer Verletzungen infolge eines Sturzes verstorben ist.

Die Ermittlungen zu den Ereignissen in der Nacht von Samstag, 24. Juni, auf Sonntag, 25. Juni, laufen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland. Sachdienliche Hinweise werden nach wie vor entgegengenommen.