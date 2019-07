Die grossen Bauprojekte des Kantons sind realisiert. Ist der Kanton Solothurn gebaut?

Bernhard Mäusli: Nein, Nein. Wir haben noch ganz viele spannende Projekte im Köcher. Meinem Nachfolger Guido Keune wird es also vom ersten Tag an nicht langweilig werden.

An welche Projekte denken Sie?

An das Zentralgefängnis zum Beispiel, das die heutigen Untersuchungsgefängnisse von Solothurn und Olten in Deitingen, in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Justizvollzugsanstalt, zusammenfassen soll. Dazu kommt die Turnhallen-Thematik für den Lehrlingssport in Solothurn, die durch die jüngsten politischen Diskussionen über die umstrittenen Schüler-Bustransporte an Aktualität gewonnen hat. Da stehen konkrete Ideen für Lösungen in Aussicht – aber halt nie auf kantonseigenem Boden.

Konkret?

Zum Beispiel im Bereich des RBS-Bahnhofs in Solothurn. Eine andere Variante ist die «blaue Post», wo auch ein Potenzial vorhanden ist. Die Herausforderung ist, dass wir die konkreten Anforderungen an solche Hallen für das Lehrlingsturnen noch definieren müssen, damit das Vorhaben an den genannten Orten auch machbar ist. Es macht ja wenig Sinn, innerhalb einer Stadt auf wertvollem Boden riesige Hallen zu erstellen, die dann zeitweise unterbelegt wären. Da muss man schon noch das Raumprogramm optimieren.

Wie geht’s denn nun weiter in dieser Sache?

Wir haben soeben einen konkreten Auftrag erhalten, das Geschäft vorzubereiten. Wir gehen davon aus, dass 2021 konkrete Lösungen vorgeschlagen werden können. Natürlich muss dann letztlich auch der Kantonsrat noch zustimmen. (ums.)